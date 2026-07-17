El temporal llegó con granizo al AMBA y activó alertas en varias provincias

Las tormentas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzaron a hacerse sentir este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con intensas lluvias y caída de granizo en distintos sectores del norte bonaerense. El organismo mantiene vigentes alertas por tormentas, fuertes vientos y nevadas en varias regiones del país, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas extremas.

Durante la mañana, vecinos compartieron en redes sociales imágenes del granizo y las fuertes precipitaciones que afectaron distintas localidades. Entre los municipios bajo alerta figuran Exaltación de la Cruz, San Miguel del Monte, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, entre otros.

El escenario climático se presenta con fenómenos muy diferentes según la región. Mientras el norte del país atraviesa temperaturas elevadas para la época, Córdoba mantiene riesgo de incendios forestales y la cordillera registra un intenso temporal de nieve, con acumulaciones que podrían superar los dos metros en algunos sectores.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN anticipa que este viernes será la jornada más inestable de la semana. Durante la mañana, la probabilidad de lluvias y tormentas se ubica entre el 70% y el 100%, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 km/h y una temperatura cercana a los 18°C.

Por la tarde podrían persistir chaparrones aislados, aunque con menor probabilidad, mientras que la temperatura alcanzaría los 23°C. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 19°C.

Para el sábado se esperan tormentas aisladas durante gran parte del día, con una mínima de 14°C y una máxima de 18°C. En tanto, el domingo, cuando la Selección Argentina dispute la final del Mundial 2026 frente a España, no se pronostican lluvias en el AMBA. La jornada será fresca, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

Además del AMBA, el SMN mantiene alertas amarillas por tormentas y lluvias en Buenos Aires, incluida la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz.

En la zona cordillerana también rigen advertencias por nevadas. La Rioja y Santa Cruz permanecen bajo alerta amarilla, mientras que Mendoza, Neuquén y San Juan tienen alerta naranja debido a la intensidad del fenómeno.

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Las ráfagas de viento también afectarán a buena parte del territorio nacional. Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta naranja, mientras que Chaco, Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones y San Juan presentan alerta amarilla. Además, en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán se espera la presencia de viento Zonda.

En el extremo sur del país continúan registrándose las temperaturas más bajas. Río Grande, en Tierra del Fuego, y Río Gallegos, en Santa Cruz, encabezan el ranking de las sensaciones térmicas más extremas, con registros de -13,2°C y -11,6°C, respectivamente.

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Especialistas explican que el avance del fenómeno de El Niño modificó durante esta semana la circulación atmosférica sobre Sudamérica, favoreciendo el ingreso más frecuente de sistemas de baja presión desde el océano Pacífico.

También fortaleció el flujo de viento del norte sobre gran parte del país, transportando aire cálido y húmedo desde regiones tropicales hacia el centro del territorio. Ese cambio explica el marcado contraste con el inicio del invierno, que había estado dominado por condiciones frías y estables.

CS