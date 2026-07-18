Buscan a una boa de más de tres metros que desapareció en Colegiales: "Se llama Piti"

Una familia del barrio porteño de Colegiales mantiene una intensa búsqueda para encontrar a "Piti", una boa de más de tres metros de largo que desapareció hace dos días tras escapar de la terraza de su casa. Sus dueños difundieron la búsqueda en redes sociales y pidieron la colaboración de los vecinos para localizar al reptil, al tiempo que insistieron en que se trata de un animal dócil y que no representa un peligro para las personas.

La desaparición ocurrió el jueves alrededor de las 16, cuando la serpiente fue vista por última vez en la terraza de la vivienda, donde solía permanecer tomando sol. Desde ese momento, sus propietarios recorren la zona y distribuyen carteles con la esperanza de encontrarla.

Imagen ilustrativa de una boa

"Responde a su nombre, a pesar de ser un reptil", explicaron los dueños en diálogo con Noticias Argentinas, al tiempo que remarcaron que conviven con el animal desde hace muchos años. "La tenemos desde que medía dos metros", contaron.

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Según describió la familia, "Piti" mide más de tres metros y presenta una coloración de tonos marrones, dorados y verdes, características típicas de este tipo de serpientes.

Además, aclararon que la boa está castrada, un dato que decidieron incluir en los afiches de búsqueda para evitar falsas versiones sobre una eventual reproducción del animal.

"Lo pusimos para que la gente no piense que puede tener cría en la alcantarilla", explicaron. Los propietarios también señalaron que, durante las últimas semanas, habían observado que la serpiente se encontraba más decaída y apática de lo habitual, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud mientras permanece a la intemperie.

La familia centra el operativo en el área comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde creen que el animal podría haberse refugiado luego de abandonar la terraza.

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Los dueños sostienen que muchos vecinos conocen a "Piti", ya que convivía desde hace años en la vivienda y era habitual verla tomando sol. Sin embargo, hasta el momento nadie pudo aportar información sobre su paradero.

Imagen ilustrativa de una boa

Por ese motivo, solicitaron que cualquier persona que la vea evite asustarla, intentar atraparla por sus propios medios o lastimarla, y que se comunique inmediatamente con la familia para facilitar su rescate.

¿Es peligrosa una boa para las personas?

Aunque su tamaño puede generar impacto, las boas constrictoras no son serpientes venenosas. Capturan a sus presas mediante constricción y, en condiciones normales, no suelen atacar a las personas salvo que se sientan amenazadas o intenten manipularlas.

Por esa razón, los propietarios remarcaron que "Piti" no es agresiva y pidieron que, en caso de encontrarla, nadie tome represalias contra el animal.

La preocupación de la familia también pasa por las condiciones en las que podría encontrarse la serpiente. Explicaron que vivía en un terrario especialmente acondicionado, con temperatura y cuidados adecuados, por lo que consideran difícil que pueda mantenerse en buen estado durante mucho tiempo lejos de ese entorno.

RG