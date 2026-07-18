La Justicia brasileña tomó una decisión sobre Jair Bolsonaro que complica los planes de Milei

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, decidió sumarle nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria que cumple Jair Bolsonaro luego de ser condenado por intento de golpe de Estado en 2022. Esto impediría que Javier Milei visitara al expresidente la semana que viene, en su casa de Brasilia, como había anunciado.

Javier Milei recibiendo en Buenos Aires a Flávio Bolsonaro

La medida judicial contra Bolsonaro que complica los planes de Milei

Según La Nación, este viernes, de Moraes decidió suspender por un periodo de treinta días todos los derechos de visita de Bolsonaro, y además ordenó un veto a cualquier tipo de reunión “político-electoral” hasta que terminen las elecciones presidenciales brasileñas.

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Esta resolución no contesta la petición formal que la defensa del expresidente de Brasil presentó este viernes para lograr que Milei y su comitiva (que incluiría a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y al canciller Pablo Quirno) visitaran a Bolsonaro el sábado 25 de julio.

El argumento de los letrados fue que es una visita oficial de un jefe de Estado extranjero, previamente organizada con la Embajada de Brasil en Argentina. Por su parte, Milei ya había adelantado, en declaraciones radiales, que visitaría “Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, lo que fue leído como una claro posicionamiento contra Lula Da Silva, antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el vecino país el 4 de octubre.

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Según el medio antes citado, estas nuevas prohibiciones no son consecuencia de la visita de Milei, sino el resultado del accionar del máximo referente de la derecha brasileña que, la semana pasada, violó las medidas cautelares que le habían impuesto, usando a Flávio para difundir en las redes una “Carta a los brasileños” donde le pedía a sus seguidores que apoyaran la precandidatura presidencial de su hijo.

El juez definió como “no plausible” y "contradictoria" la defensa de Bolsonaro, que alegó que su defendido no sabía que la carta sería difundida. Al respecto, el magistrado remarcó que “el texto comprueba claramente que pretendía comunicarse con sus seguidores”.

Jair Bolsonaro

Además, de Moraes agregó en su alegato un seguimiento de las actividades realizadas en la casa de expresidente, señalando que, desde que se le concedió la prisión domiciliaria por sus problemas de salud, en marzo de este año, Bolsonaro tuvo 185 visitas, 31 de las cuales corresponden a sus hijos (18 de ellas son de Flávio).

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Tras dar a conocer este detalle, el juez señaló que la posición del expresidente, a pesar de los delitos que cometió contra el Estado, es “incomparablemente más benéfica” que la de los cientos de miles de presos desperdigados por todo Brasil. Y agregó que “los beneficios de su prisión domiciliaria humanitaria no pueden acarrear privilegios contrarios a la legislación”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Qué hará Milei en Brasil tras la decisión que le impide visitar a Bolsonaro

Fuentes de la presidencia argentina que hablaron con La Nación revelaron que, tras esta decisión judicial que le impedirá a Milei sacarse la foto que deseaba con el exmandatario, se concentrará en participar del evento del día 25 de julio donde el PL hará oficial la postulación a la presidencia de Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino también intentará reunirse con Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y exministro de Infraestructura de Bolsonaro, uno de los más importantes opositores a Lula Da Silva.