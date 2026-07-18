Lula anunció una "guerra de la verdad" contra Estados Unidos tras los nuevos aranceles que Trump le impuso a Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, advirtió este viernes que responderá con una “guerra de la verdad” a las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos y agregó que Donald Trump “tendrá que aprender a usar el arma de la palabra” en vez de aplicar acciones unilaterales.

En un acto público celebrado en Río de Janeiro, el mandatario habló de la necesidad de mantener el diálogo entre los países y cuestionó la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos brasileños.

Luiz Inácio Lula da Silva

Lula afirmó que su Gobierno contestará con argumentos e información para defender los intereses de su país y no renunciará a su soberanía ni permitirá presiones externas.

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El mandatario aseguró: “Brasil no tiene ningún interés de hacer la guerra. Aquí somos gente de paz. La guerra que quiero hacer con él (Trump) es la guerra de la narrativa, es la guerra de la verdad”.

Estas declaraciones suceden luego que el Gobierno de Estados Unidos anunciara nuevos aranceles del 25% sobre la mayor parte de las importaciones procedentes de Brasil, alegando presuntas prácticas comerciales desleales y una falta de avances en las negociaciones bilaterales.

El Gobierno brasileño negó esas acusaciones y remarcó que estudia medidas de respuesta, incluyendo la aplicación de la Ley de Reciprocidad Comercial y acciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Donald Trump

La anterior declaración de Lula contra Trump por los aranceles

El 17 de junio pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, definió como una acción “desaforada” la amenaza arancelaria que acababa de lanzarle el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una conferencia de prensa que dio al término de la Cumbre del G7, celebrada en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, el mandatario aseguró que la medida anunciada por Washington perjudicaba el diálogo en curso entre ambas naciones.

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“Creo que lo que hizo fue una cosa desaforada para Brasil. Él lo sabe. Por eso dije que sigue actuando como un emperador. Nosotros estábamos llegando a acuerdos”, dijo.

El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre del G7

Cuando le preguntaron si había tenido una conversación con Trump durante la cumbre del G7, Lula da Silva explicó que no pidió una reunión bilateral porque las negociaciones entre ambos gobiernos seguían por los canales ya definidos. “No había motivo para pedir una reunión bilateral. Nosotros estamos negociando”, aseguró.

HM