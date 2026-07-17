Trump culpó a Canadá por el humo de los incendios forestales que afecta a EE.UU. y amenazó con aumentar los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este viernes a Canadá por el humo de los incendios forestales que afecta a buena parte del territorio estadounidense y aseguró que evaluará nuevas medidas comerciales contra el país vecino. Sus declaraciones llegan mientras millones de personas permanecen bajo alertas por la mala calidad del aire, en la antesala de la final del Mundial 2026.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que "Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre" y calificó la situación como "peligrosa y totalmente inaceptable". Además, adelantó que llamará al primer ministro canadiense para exigir explicaciones y conocer qué medidas tomará su gobierno.

Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España y entregará el trofeo al campeón

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario también volvió a vincular la crisis ambiental con el conflicto comercial entre ambos países. Según dijo, el costo económico que provoca el humo debería sumarse a los aranceles que Estados Unidos ya aplica sobre productos canadienses. De esa manera, dejó abierta la posibilidad de endurecer aún más las sanciones comerciales.

Trump redobló las críticas contra Canadá por el humo de los incendios

El republicano sostuvo que el gobierno canadiense no realizó una gestión adecuada de sus bosques y cuestionó la falta de tareas de mantenimiento y eliminación de vegetación seca. A su entender, esa situación permitió que los incendios forestales se repitan cada año con consecuencias que también afectan al territorio estadounidense.

Actualmente, Canadá registra más de 800 incendios forestales activos, muchos de ellos fuera de control. El humo se extendió sobre varias regiones de Estados Unidos y obligó a emitir alertas por la calidad del aire desde el Medio Oeste hasta el noreste del país.

Ciudades como Detroit, Nueva York y distintos puntos de Nueva Inglaterra quedaron cubiertos por una densa nube de humo. Incluso, sectores de Toronto, en Canadá, también se vieron afectados por la contaminación.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron a la población permanecer en lugares cerrados y limitar las actividades al aire libre para reducir los riesgos respiratorios. En algunas zonas también se suspendieron eventos al aire libre debido a las condiciones ambientales.

LB/MSS