Resistencia Islámica en Irak ofrece una recompensa de 10 millones de dólares "a quien mate al criminal Trump"

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak ofrecen una recompensa de diez millones de dólares (8,7 millones de euros) por el asesinato de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En un comunicado que recogió Europa Press comienzan afirmando: “Resistencia Islámica en Irak anuncia la oferta de una recompensa económica de diez millones de dólares, recaudada gracias a las donaciones de sus leales miembros y firmes simpatizantes, que se otorgará a quien mate al criminal Trump”.

Qassem Soleimani

Para luego sumar: “La prueba más elocuente del declive moral de la Administración estadounidense es que el criminal Trump se jacte de su traición y agresión al atacar a los líderes mártires de la victoria, el comandante Qassem Soleimani y Abu Mahdi al Muhandis".

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El texto cierra diciendo: "Esta fanfarronada descarada no ha hecho más que aumentar la nobleza y la inmortalidad de su sangre pura, y no ha legado a su asesino más que la deshonra y la vergüenza eternas que le perseguirán a él y a su administración mientras vivan”.

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La declaración apareció luego que el mandatario estadounidense recibiera en la Casa Blanca, esta semana, al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, encuentro donde afirmó que él mismo asesinó a Soleimani. “Yo lo maté. Se fue una persona muy mala. Casualmente se estaba reuniendo en el aeropuerto y una persona muy mala de Irak, que resultó ser un líder de Irak, murió en ese mismo ataque”, declaró Trump.

Donald Trump

Estados Unidos anunció restricciones a los visados de “miembros de grupos terroristas de extrema izquierda”

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva restricción en la concesión de visados. “Hoy, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones en materia de visados para impedir que terroristas de extrema izquierda entren en nuestro país”, remarcó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes.

Marco Rubio

Y agregó que “los extranjeros que financian, incitan o colaboran con los terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización y no son bienvenidos en Estados Unidos”.

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El secretario de Estado afirmó que el objetivo es “proteger” al país de “extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otra forma las actividades de redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda”.