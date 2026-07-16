La crisis en Medio Oriente no cede: el conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene en alerta al mercado energético

La baja del precio internacional del petróleo volvió a poner el foco sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Para Alejandro Laurnagaray, las declaraciones de Donald Trump sobre el control del Estrecho de Ormuz forman parte de una estrategia comunicacional, pero no modifican la realidad del escenario regional. "Lo que sí existe es el conflicto bélico, no hay paz, no hay confianza, no hay memorándum, no hay alto al fuego, sigue el conflicto", afirmó.

El especialista explicó que el enfrentamiento entre ambos países no responde a un episodio aislado, sino a una disputa que se extiende desde hace décadas y que alterna momentos de mayor y menor intensidad. "Este es un conflicto de décadas que tiene sus picos, sus escaladas, sus desescaladas y sus conversaciones", remarcó, al advertir que cualquier pronóstico definitivo resulta apresurado.

Estados Unidos busca recuperar influencia en Medio Oriente

Laurnagaray sostuvo que Washington atraviesa un proceso de reacomodamiento dentro de un sistema internacional multipolar y que Medio Oriente continúa siendo una región clave para sus intereses estratégicos. "Recuperar poder y dominio en esa región es una de las intenciones. Derrocar a Irán es uno de los objetivos", explicó.

En ese contexto, también señaló que Israel mantiene una política de expansión regional y que el supuesto alto el fuego de los últimos meses solo permitió el rearme de ambas partes. "Cualquiera que diga 'esto va a terminar así' no tiene idea de lo que está hablando", aseguró, al insistir en que la incertidumbre seguirá marcando el rumbo del conflicto.

El Estrecho de Ormuz sigue siendo la principal amenaza para el mercado petrolero

Consultado sobre la posibilidad de una declaración formal de guerra entre Irán y Estados Unidos, el analista descartó ese escenario. Explicó que Teherán carece de capacidad para enfrentar militarmente a Washington y que la estrategia iraní consiste en generar presión sobre el comercio internacional de hidrocarburos mediante el Estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, consideró que una invasión estadounidense tampoco resulta viable. "Estados Unidos, meterse en una guerra abierta para invadir Irán sería un acto de irracionalidad", afirmó, y agregó que, si Washington hubiera podido derrocar al régimen iraní con un costo aceptable, ya lo habría hecho.

Finalmente, Laurnagaray definió el escenario actual como una guerra híbrida, donde predominan las presiones indirectas, la competencia geopolítica y los conflictos de baja intensidad. Según concluyó, el equilibrio de poder en Medio Oriente seguirá condicionado por los intereses de las grandes potencias y por la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial.