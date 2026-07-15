Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán, en una escalada del conflicto entre ambos países. Así lo informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que indicó que la operación fue ordenada por el presidente Donald Trump y que apunta a instalaciones militares iraníes vinculadas con las amenazas contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el CENTCOM informó que las operaciones comenzaron a las 15:00 (hora del Este de Estados Unidos) y representan la segunda ola de ataques ejecutada durante la jornada.

De acuerdo al mando militar estadounidense, los bombardeos están dirigidos contra "capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz", uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo y gas.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de una nueva ola de ataques contra objetivos militares iraníes en el estrecho de Ormuz

Además, el CENTCOM aseguró que el Ejército estadounidense está "haciendo rendir cuentas a Irán por instrucciones del comandante en jefe", en referencia al presidente Trump.

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La nueva ofensiva se produjo pocas horas después de que Washington confirmara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes y anunciara el desvío de dos buques comerciales que, según el Pentágono, intentaban eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Se sabe que el estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por ese paso circula una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados internacionales y en los países dependientes del suministro energético.

Nuevos frentes del conflicto

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A partir de la información difundida por las autoridades involucradas, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado posiciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. Por su parte, el gobierno bareiní informó que interceptó proyectiles dirigidos contra objetivos civiles.

Del mismo modo, Jordania confirmó que sus sistemas de defensa aérea derribaron tres misiles lanzados desde Irán, mientras que en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, se registraron explosiones cerca del consulado estadounidense, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.

Trump endureció su mensaje contra Teherán

La ofensiva estuvo acompañada por un nuevo endurecimiento del discurso de Donald Trump, quien advirtió que la campaña militar podría intensificarse si el régimen iraní no retoma las negociaciones. "La próxima semana la situación será muy mala para ellos", afirmó el mandatario estadounidense durante una entrevista con Fox News.

Aún así, del lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán en junio para poner fin a la guerra perdió vigencia luego de que Estados Unidos restableciera el bloqueo naval y reanudara los ataques militares.

"Si Irán no obtiene ningún beneficio del acuerdo, no tenemos motivos para respetarlo", afirmó el funcionario.

Medios estatales iraníes informaron que durante las últimas horas se registraron explosiones en Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Bandar Imam Khomeini y Bushehr

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MV