Trump amenaza con destruir la infraestructura energética de Irán si no acepta un acuerdo

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que ordenará ataques contra la infraestructura energética iraní la próxima semana si Teherán no acepta un nuevo acuerdo. En una entrevista con Fox News, el mandatario aseguró que las operaciones militares continuarán de manera sostenida y amenazó con dejar fuera de servicio centrales eléctricas y puentes estratégicos.

En una entrevista exclusiva con el periodista Trey Yingst, corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trump reveló que representantes de Washington habían mantenido contactos con funcionarios iraníes apenas una hora antes del reportaje.

​Trump dice que Estados Unidos está tomando el control del Estrecho de Ormuz y que le "pagarán por custodiarlo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Quieren llegar a un acuerdo, pero cada vez que lo hacen, lo incumplen”, sostuvo el mandatario, quien afirmó que Estados Unidos está actuando con cautela para evitar víctimas civiles, aunque lanzó una dura advertencia a las autoridades iraníes. “Dije: más les vale llegar a un acuerdo. No les va a quedar nada”, expresó.

Trump también aseguró que la capacidad militar iraní quedó “reducida a un nivel muy bajo” tras los bombardeos estadounidenses y anticipó que las ofensivas continuarán sin una fecha definida.

Trump dijo que EE.UU. tiene listos 1000 misiles en dirección a Irán, si lo atacan

“Vamos a golpearlos con mucha fuerza esta noche. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche de mañana. Vamos a golpearlos con mucha fuerza la noche siguiente”, afirmó. Luego agregó que la campaña militar seguirá “hasta que yo diga basta”.

El mandatario explicó que, hasta ahora, Estados Unidos evitó atacar directamente el sistema energético iraní, aunque dejó en claro que esa situación podría cambiar en cuestión de días.

“Y la próxima semana la situación se volverá realmente grave para ellos, porque la semana que viene les tocará el turno a las centrales eléctricas. La semana que viene les tocará a los puentes. Vamos a dejar fuera de servicio todas las centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a negociar”, advirtió.

Trump propone cobrar 20% sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

Además, acusó al gobierno iraní de mentir sobre los contactos diplomáticos y sobre el desarrollo de su programa nuclear. “Todo lo que dice Irán es mentira. Nunca había visto algo así. Dijeron que nunca hablamos del tema nuclear”, afirmó.

Durante la entrevista, Trump también hizo referencia al estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte internacional de petróleo. El presidente sostuvo que la vía marítima “está abierta, pero no para Irán”, en alusión al bloqueo naval que Estados Unidos restableció este martes como parte de la estrategia para aumentar la presión económica sobre Teherán.

Durante un bloqueo anterior, iniciado en abril tras el cierre del estrecho por parte de Irán, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que el país no pudo exportar “ni un solo barril de petróleo”.

Trump dio marcha atrás con el peaje en el Estrecho de Ormuz un día después de anunciarlo

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) evaluó que aquella operación “desempeñó un papel decisivo en la firma del memorando de entendimiento” alcanzado posteriormente entre ambas partes.

Desde Teherán rechazaron las amenazas estadounidenses y descartaron que la presión militar o económica modifique su postura en las negociaciones.

El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, sostuvo en declaraciones a la televisión estatal que Washington está equivocado si cree que la escalada bélica obligará al país a regresar a la mesa de diálogo. “Si Estados Unidos cree que, al endurecer sus medidas contra nosotros, sus acciones militares y su bloqueo económico, volveremos a las negociaciones, está cometiendo un error”, afirmó el funcionario.

CS

LT