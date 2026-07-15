El presidente Donald Trump revirtió en menos de 24 horas la suspensión temporal de las llamadas "paradas de tráfico" realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una medida que su propia administración había anunciado luego de dos tiroteos fatales ocurridos durante operativos migratorios.

En Truth Social, Trump reafirmó la postura de la Casa Blanca de priorizar la operatividad del programa y defendió esta herramienta como una de las más importantes para combatir el crimen y reforzar la política migratoria de su Gobierno: "Debemos ser fuertes, duros e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡la parada de tráfico!", escribió Trump.

Apenas un día antes, el martes, ICE había ordenado suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por sus agentes en todo Estados Unidos. Tom Homan, designado por Trump como responsable de la política fronteriza, había aclarado que no se trataba de un cambio permanente.

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"No es un cambio de política, es una pausa temporal", afirmó en una entrevista con Fox News. Explicó que la medida buscaba revisar los procedimientos para garantizar la seguridad de los agentes y el cumplimiento de los protocolos durante este tipo de intervenciones. Sin embargo, menos de 24 horas después, Trump ordenó reanudar la práctica.

La suspensión, que resultó ser de corta duración, fue una respuesta directa a una cadena de eventos

Estas denominadas vehicle stops consisten en operativos en los que agentes de ICE interceptan vehículos en la vía pública para identificar a sus ocupantes y, cuando corresponde, detener a personas por presuntas infracciones a la legislación migratoria. A diferencia de los allanamientos en viviendas o de los procedimientos en lugares de trabajo, estas intervenciones ocurren en plena circulación y pueden escalar rápidamente si los agentes consideran que existe un riesgo.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes cuestionan esta práctica porque sostienen que convierte cualquier traslado cotidiano en automóvil en una posible instancia de detención o deportación.

Los dos casos que desataron la polémica

En este sentido, uno de los hechos de violencia fatal ocurrió el 14 de julio en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, donde un agente de ICE mató al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo. Días antes, el 7 de julio, otro agente disparó y mató a un ciudadano mexicano en Houston, Texas, durante un intento de detener su vehículo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, informó que ambos hombres se encontraban en situación migratoria irregular, aunque reconoció que ninguno de los dos era el objetivo inicial de las operaciones en las que murieron. Al momento, las autoridades no difundieron evidencia pública que indicara que las víctimas representaban una amenaza para los agentes o para terceros.

A partir de datos citados por la agencia Associated Press, al menos siete personas murieron durante operativos federales de control migratorio desde enero de 2025, cuando Trump inició una nueva campaña de deportaciones masivas. En enero de 2026, Minnesota fue testigo de dos asesinatos de ciudadanos estadounidenses (el enfermero Alex Pretti y la empresaria Rene Wood) en episodios distintos que involucraron violencia en manos de ICE.

Los episodios provocaron manifestaciones en ciudades como Houston, Boston y distintas localidades del estado de Maine

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Los últimos dos episodios contra hombres latinoamericanos provocaron manifestaciones en ciudades como Houston, Boston y distintas localidades del estado de Maine. Además, reactivaron el debate sobre la utilización de cámaras corporales por parte de los agentes de ICE.

Sin embargo, el Congreso estadounidense había aprobado una partida de USD 20 millones para equipar a los efectivos con estos dispositivos, pero, según trascendió, los agentes involucrados en el operativo de Houston no llevaban cámaras corporales al momento del hecho.

Aun así, la ausencia de registros audiovisuales volvió a generar cuestionamientos sobre la transparencia de este tipo de procedimientos y sobre la posibilidad de reconstruir lo ocurrido únicamente a partir de las versiones oficiales.

MV/ML