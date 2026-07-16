Alberto Ruskolekier aseguró que "El memorándum de entendimiento entre Irán y EE.UU. ya estaba casi destinado al fracaso"

El analista internacional Alberto Ruskolekier evaluó en Canal E que la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán confirma que el intento de descomprimir la crisis mediante un memorándum de entendimiento nunca tuvo posibilidades reales de éxito y advirtió sobre un escenario de creciente incertidumbre internacional.

Ruskolekier sostuvo que el acuerdo impulsado por la administración estadounidense estaba condenado al fracaso desde el comienzo. "El tema Irán-Estados Unidos obviamente no solo no está resuelto, sino que en realidad el memorándum de entendimiento ya estaba casi destinado al fracaso", afirmó.

Las razones por las que el acuerdo no prosperó

Según explicó, el principal obstáculo fue la falta de confianza en el cumplimiento de los compromisos por parte del régimen iraní. "Irán no iba a cumplir básicamente nada, porque históricamente Irán no cumple lo que negocia", sostuvo.

Además, remarcó que el memorándum no abordaba los principales focos del conflicto. "No resolvía el tema nuclear, no resolvía el tema de los proxys para seguir atacando, no resolvía absolutamente el tema de Hezbollah. En definitiva, no resolvía nada", aseguró.

El calendario electoral de Trump y la tensión con Irán

Para Ruskolekier, la iniciativa respondió más a una necesidad política de Donald Trump que a una estrategia diplomática efectiva. "Era una expresión de deseo del presidente Donald Trump, urgido por su propio calendario electoral norteamericano", señaló.

El especialista también describió un escenario de creciente tensión tras las declaraciones de las autoridades iraníes. "Queremos venganza", citó al referirse al mensaje difundido desde el Parlamento iraní. Asimismo, afirmó que el régimen mantiene una postura inflexible al sostener que "el uranio es sagrado para Irán" y que el estrecho de Ormuz "pasa a nuestro control".

La amenaza sobre las rutas marítimas internacionales

Por último, recordó que los hutíes volvieron a amenazar con bloquear otro punto estratégico para el comercio mundial. Según indicó, el grupo analiza cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, corredor que conecta el océano Índico con el mar Rojo, lo que podría profundizar las tensiones geopolíticas y afectar el comercio internacional.