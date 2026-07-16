Golfo Pérsico: recrudecen los ataques y EE.UU. e Irán no se dan tregua

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló con el bloqueo estadounidense a los puertos persas y el cierre del estrecho de Ormuz.

Washington confirmó una nueva ola de ataques destinados a debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes utilizaron para investir contra los buques mercantes en esa vía estratégica.

Teherán informó que la ciudad portuaria de Boucher, donde se encuentra la única planta nuclear del país, fue nuevamente atacada por las fuerzas de la Casa Blanca, siete militares iraníes murieron. En un bombardeo en un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshar. Teherán respondió con ataques a instalaciones de Washington en varios países del Golfo.

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Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates con repercusiones en toda la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

La disputa por el Estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas es el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval.

