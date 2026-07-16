Paso a paso: ¿cómo obtener el reintegro para viajar en transporte?

El acceso a beneficios y reintegros para quienes utilizan el transporte público se amplió en el AMBA y en otras regiones del país.

De esta forma, bancos, billeteras virtuales y plataformas ofrecen descuentos y devoluciones en el precio del boleto.

Uno de los beneficios más destacados lo ofrece Cuenta DNI del banco Provincia que otorga un reintegro del 100% en subte, premetro y colectivos adheridos al AMBA al abonar con NFC desde el celular.

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Esta propuesta se encuentra disponible todos los días y apunta a quienes buscan un ahorro en los traslados urbanos. Siempre que cumplan con los requisitos de la promoción.

Por su parte, Mercado Pago brinda un 70% de reintegro en el pago de colectivos y subtes al utilizar el código QR.

El tope de devolución es de 10.000 pesos y la acreditación del reintegro se realiza en un plazo de 72 horas hábiles.

Las entidades financieras y plataformas digitales recomiendan revisar los detalles antes de utilizar cualquier promoción, ya que las condiciones pueden modificarse según tipo de cuenta.