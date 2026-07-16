Crisis en el sector vitivinícola: ¿por qué la botella de vino vale más que su contenido?

La industria vitivinícola argentina atraviesa un momento complejo. A la caída del consumo interno, la pérdida de rentabilidad y el aumento de los costos de producción se suma un dato que refleja la difícil situación del sector: en muchos casos, el envase de una botella de vino ya cuesta más que el vino que contiene.

La advertencia fue realizada por referentes de la actividad, quienes sostienen que el incremento en el precio de las botellas de vidrio, las etiquetas, los corchos, las cápsulas y las cajas elevó considerablemente el costo del producto terminado. Como consecuencia, el valor del vino como materia prima representa una porción cada vez menor del precio final que paga el consumidor.

De acuerdo con estimaciones del sector, en un vino de consumo masivo el contenido puede representar apenas entre el 20% y el 25% del valor final. El resto corresponde a impuestos, logística, distribución, comercialización y, especialmente, al packaging, cuyos costos crecieron de manera sostenida en los últimos años.

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Los empresarios advierten que esta situación reduce la rentabilidad de productores y bodegas, que enfrentan mayores dificultades para trasladar esos incrementos al consumidor en un contexto de demanda debilitada.

El mercado interno continúa mostrando señales de debilidad. La pérdida del poder adquisitivo llevó a muchos consumidores a reducir la compra de vino o reemplazarlo por otras bebidas, mientras que las bodegas deben afrontar costos crecientes para sostener la producción.

En paralelo, el sector también enfrenta desafíos vinculados a la competitividad en los mercados internacionales, donde el aumento de los costos logísticos y la mayor competencia dificultan el crecimiento de las exportaciones.

La situación preocupa tanto a los productores de uva como a las bodegas elaboradoras. Si bien la calidad del vino argentino mantiene un reconocimiento internacional, los referentes de la actividad consideran necesario avanzar en medidas que permitan reducir costos, mejorar la competitividad y recuperar el consumo.