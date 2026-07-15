Boom de Vaca Muerta: ¿de cuánto son los sueldos del sector petrolero?

El boom económico que generó Vaca Muerta muestra efectios en los salarios del sector petrolero. Así lo confirma un relevamiento de la Fundación Contactos Energéticos que indagó sobre los sueldos de la industria.

El estudio reveló que el salario bruto promedio del sector petrolero está en torno a los 10.300.000 pesos brutos, es decir, sin los descuentos. Esto sería un salario de aproximadamente 8 millones neto, o como se le suele decir, "en mano".

Hay que tener en cuenta que estos sueldos tienen el impacto del impuesto a las ganancias sobre un piso fijo de aportes previsionales en torno al 17%.

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Por otra parte, los salarios de alta gerencia están en torno a un monto bruto de 18 millones 900 mil pesos y un puesto semisenior está en torno a los 6 millones 500 mil pesos.

Otro dato que destaca el relevamiento que la ubicación geográfica también muestra una diferencia en el salario y marca que los empleados ubicados en el interior del país están mejor remunerados que los ubicados en los grandes centros urbanos.