Maradona o Messi: ¿con qué ídolo se identifican más los argentinos?

En medio de la pasión que despierta la Selección argentina durante el Mundial 2026, una encuesta reveló con cuál de los dos máximos ídolos del fútbol nacional se sienten más identificados los argentinos: Diego Armando Maradona o Lionel Messi.

El relevamiento, realizado por una consultora de opinión pública, analizó no solo la preferencia futbolística de los encuestados, sino también cuál de las figuras representa mejor los valores con los que se identifican los argentinos.

De acuerdo con los resultados, Lionel Messi obtuvo una ventaja sobre Diego Maradona al momento de responder con cuál de los dos ídolos los argentinos sienten una mayor identificación.

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Entre los principales argumentos que mencionaron quienes eligieron al capitán de la Selección aparecen:

* Su perfil bajo y reservado.

* La perseverancia para alcanzar sus objetivos.

* El esfuerzo y la disciplina a lo largo de su carrera.

* Su imagen familiar.

* La humildad que transmite dentro y fuera de la cancha.

Para muchos encuestados, Messi representa la constancia, el trabajo silencioso y la superación personal, valores que se fortalecieron tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y los títulos conquistados con la Selección.

A pesar de quedar por detrás en esta medición, Diego Maradona continúa ocupando un lugar central en el corazón de los argentinos.

Quienes lo eligieron destacaron principalmente:

* Su liderazgo dentro del campo de juego.

* La rebeldía frente a las adversidades.

* El carisma y la personalidad.

* La identificación con los sectores populares.

* La histórica conquista del Mundial de México 1986.

La encuesta también mostró una marcada diferencia generacional. Mientras que los más jóvenes tienden a identificarse con Messi, quienes crecieron durante las décadas de 1980 y 1990 mantienen una fuerte preferencia por Maradona.

Los analistas señalaron que la elección no depende únicamente de los logros deportivos, sino también del contexto histórico en el que cada figura construyó su vínculo con la sociedad.

Más allá de los porcentajes, el estudio confirma que tanto Diego Maradona como Lionel Messi ocupan un lugar único en la historia del deporte argentino.