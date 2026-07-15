Las denuncias de maltrato previas a la muerte de un nene de 8 años en Misiones: está detenida su mamá

La investigación por el crimen de Ilan Mareco Vázquez, el nene de 8 años asesinado en la localidad misionera de Santa Ana, avanza con nuevas pruebas y testimonios que complican la situación de su madre, quien ya recibió el alta médica y quedó formalmente detenida como principal sospechosa del homicidio.

El hecho ocurrió el lunes, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una situación de extrema gravedad en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron al niño sin vida sobre una cama. En la misma habitación estaba su madre, de 30 años, con lesiones en el cuello que, según la investigación, se habría provocado ella misma tras el crimen.

La mujer fue trasladada inicialmente a un hospital y luego derivada al Hospital Escuela Ramón Madariaga, de Posadas. Tras recibir el alta médica, fue alojada en una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagada.

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Uno de los datos más relevantes surgió del informe preliminar de la autopsia, que determinó que Ilan murió como consecuencia de una herida punzocortante en el cuello, un elemento que fortalece la hipótesis de homicidio. Durante las pericias, además, los investigadores secuestraron un cuchillo, una maza y una carta que habría sido escrita por la acusada, elementos que serán sometidos a análisis pericial.

Con el avance de la investigación también comenzaron a conocerse antecedentes de conflictos dentro del entorno familiar. De acuerdo con la causa, el padre del niño había denunciado a su expareja por un episodio de violencia apenas cuatro días antes del crimen. Además, existían denuncias cruzadas y antecedentes de conflictos de convivencia registrados entre 2024 y 2026.

El hombre aseguró que la relación atravesaba reiteradas separaciones y episodios de violencia y pidió que la mujer permanezca detenida mientras continúa la investigación.

A estos antecedentes se sumó el testimonio de una tía del niño, quien afirmó que tanto Ilan como sus hermanos sufrían maltratos físicos desde hacía tiempo. Según declaró, la mujer golpeaba a los chicos con un cinturón y un garrote y también habría abandonado un tratamiento psiquiátrico que le habían indicado años atrás. Estas afirmaciones forman parte de la investigación, aunque deberán ser corroboradas judicialmente.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que la mujer habría atravesado un episodio psicótico al momento del hecho. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y deberá ser evaluada mediante pericias psiquiátricas y psicológicas, que también serán determinantes para establecer su estado de salud mental y su eventual responsabilidad penal.