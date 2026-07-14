El comercio ilegal representa hasta el 8% del PBI en Argentina.

Un informe de la Cámara Argentina del Comercio advierte que el contrabando de celulares ya absorbe el 35% del mercado, y las fronteras facilitan pérdidas de hasta 3.000 millones de dólares anuales.

Es que la venta ilegal en América Latina dejó de ser un fenómeno de puestos callejeros para convertirse en estructuras transnacionales.

Según datos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, el comercio ilegal representa en promedio el 5% del PBI mundial. Las industrias más afectadas son aquellas con marcas de alto valor, donde la brecha entre el bajo costo de producción y el precio formal de venta genera márgenes de ganancias abismales. El cigarrillo se consolidó como el bien legal más contrabandeado. Desde el sector tabacalero agregan que 3 de cada 10 cigarrillos son ilegales.

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Por otro lado, en Latinoamérica, Chile registra un 60% de mercado ilegal, Ecuador un 84%, Uruguay un 38 y Brasil un 35.

El sector de los celulares también sufre una escalada en el mercado ilegal. Los expertos comenzaron a ver a través del código IMEI que las activaciones que se realizan en Argentina, provienen de otras regiones y otros países.

De esta forma, uno de cada tres celulares es ilegal. También se destacan el comercio de alimentos y bebidas. Desde el sector de los supermercados alertaron por el creciente comercio ilegal de yerba mate. En ese sentido no se trata sólo de evadir impuestos, sino que también operan bajo la modalidad de Trata Laboral.