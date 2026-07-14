La mujer del escándalo en el recital de Coldplay, aún no consigue trabajo

A un año del episodio que la convirtió en protagonista de uno de los videos virales más comentados de las redes sociales, Kristin Cabot —conocida erróneamente en algunos medios y publicaciones como “Christine Cavot”— continúa enfrentando las consecuencias del denominado “Coldplaygate”. La exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer aseguró que todavía no logró reinsertarse en el mercado laboral y que actualmente vive de sus ahorros mientras busca una nueva oportunidad profesional.

El escándalo se produjo durante un recital de Coldplay en Boston, cuando la tradicional “kiss cam” enfocó a Cabot junto a quien era su jefe, Andy Byron. Ambos aparecieron abrazados y, al advertir que estaban siendo proyectados en las pantallas del estadio, intentaron ocultarse. La escena fue acompañada por un comentario del cantante Chris Martin y rápidamente se viralizó en todo el mundo, dando origen a una ola de especulaciones sobre una supuesta relación sentimental entre ambos.

Tras la difusión masiva del video, Cabot y Byron dejaron sus cargos en Astronomer. Aunque ella sostuvo en reiteradas oportunidades que ya estaba separada de su entonces esposo y negó haber cometido una infidelidad, explicó que la repercusión pública afectó profundamente su vida personal y profesional. También denunció haber recibido amenazas, mensajes de odio y episodios de acoso tanto en redes sociales como en espacios públicos.

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En una entrevista reciente con The Boston Globe, la exejecutiva contó que debió recurrir al dinero que tenía destinado para la universidad de sus hijos y para su jubilación para poder sostenerse económicamente. Además, reveló que participa en procesos de selección para puestos ejecutivos, aunque hasta el momento no consiguió un empleo estable.

Cabot también relató que, después de varios meses de terapia, intenta reconstruir su vida y retomar actividades que había dejado de lado por temor a la exposición pública. En las últimas semanas volvió a asistir a un recital y comenzó a colaborar con una organización dedicada a brindar apoyo a personas que sufren acoso en internet, con la intención de transformar su experiencia en una herramienta para ayudar a otros.

Mientras continúa en la búsqueda de un nuevo trabajo, Cabot sostiene que el episodio marcó un antes y un después en su vida. “Cometí un error, pero no merecía el odio que recibí”, expresó.