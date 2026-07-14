6 de cada 10 argentinos cree que "la economía está muy mal y que va a empeorar"

La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg señala que para el 62% de los argentinos, la situación económica está mal y el 49% de los argentinos dice que va a empeorar en los próximos seis meses.
Por otro lado, el contexto familiar recibe la mayoría de evaluaciones negativas, el 54% la califica como mala, el 29% como normal y solo el 17% como buena.
El mercado de trabajo concentra la peor percepción. El 73% lo evalúa negativamente, mientras el 13% lo considera bueno y el 14% normal.
Sobre la economía en los próximos seis meses, el 49% cree que va a empeorar frente a 41% que espera una mejora y el 10% que anticipa estabilidad.
En cuanto a la evaluación del Gobierno, el estudio muestra que el 53,8% califica la gestión de Javier Milei como mala o muy mala. Mientras que el 33,5% la considera buena o muy buena.
Entre las principales preocupaciones figuran la corrupción, el desempleo, luego le siguen la pobreza, la inseguridad y los bajos salarios.