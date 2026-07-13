Por la brecha salarial y falta de oportunidades, cada vez más mujeres deciden emprender

A partir de la falta de oportunidades en el mercado laboral tradicional, y las brechas salariales existentes cada vez son más las mujeres que se transforman en emprendedoras.

Hasta hace algunas décadas el sector femenino vendía para contar con su propio dinero o para explotar comercialmente un hobby. Hoy, eso cambió y el emprendedurismo es potente, sujeto a capacidades para para abarcar cada necesidad del negocio montado y hasta con proyecciones de crecimiento.

Incluso muchas de estas mujeres logran que sus emprendimientos se conviertan en pymes con una sólida envergadura los motivos principales son varios empezando por las trabas para crecer en los empleos tradicionales, siguen por la generación de un nuevo interior.

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Contar con la motivación de un proyecto propio para conseguir una mejor calidad de vida, manejar más a gusto los tiempos personales y poner en práctica la propia actividad del tiempo.

En muchos casos hasta sirve para despuntar un vicio, una pasión, para transitar un camino. Lo agradable es imprescindible identificar cada momento del emprendedor.

Primero la etapa semilla, que es la de invertir y trabajar en pos de la recuperación y un sostenible, a nivel de comercialización. Luego la etapa del brote es aquella en la que se ven los frutos de la apuesta comercial económica y cognitiva. Finalmente aparece el momento del reto

crédito y de un posible crecimiento.

Si bien hay escasas posibilidades de acceder a crédito, para invertir, un pro que tienen las mujeres emprendedoras es que según las estadísticas, tienen una mejor educación financiera que los hombres y es por eso que conocen a fondo sus números y pueden optimizar cada centavo para conseguir objetivos y crecimiento.