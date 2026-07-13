Cuáles son las enfermedades que pueden transmitir los animales.

Los beneficios de tener una mascota son muchos, según los especialistas impulsan la inmunidad en los niños a alérgenos comunes y contribuye a un estado emocional más saludable.

Pero existen peligros para la salud, especialmente para las mujeres embarazadas o cualquier persona con un sistema inmunitario débil ya sea por una enfermedad, un trasplante de órganos o una infección por el VIH.

Esas personas pueden contraer toxoplasmosis provocada por el germen del toxoplasma que se puede encontrar en la materia fecal de los gatos.

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Por otro lado, el anquilotosma que se encuentra en el excremento de los perros es otro agente infeccioso del que hay que tener cuidado, por lo que se recomienda el lavado de manos luego de higienizar los lugares de nuestra mascota.

Además, los gatos y perros que deambulan al aire libre también pueden entraren contacto con roedores. Por otro lado, está el tifus murino, que es una enfermedad transmitida por pulgas y puede provocar zarpullido, fiebres y y otros síntomas en los seres humanos.

De este modo, los especialistas recomiendan cuidar a nuestras mascotas, mantener limpio su entorno y usar la prevención de pulgas. De esta forma, no solo cuidamos a nuestra familia, sino también a nuestros hijos. también a los vecinos.