Lanzan un concurso con $18 millones en premios para valorar cementerios, templos y lugares sagrados de la Argentina

El Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, abrió la convocatoria al Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2026, una iniciativa que busca reconocer proyectos orientados a preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural argentino.

La inscripción será online y gratuita y permanecerá abierta hasta el martes 11 de agosto de 2026. El certamen distribuirá un total de $18 millones en premios y también otorgará menciones especiales destinadas a estudiantes y reconocimientos honoríficos.

Quiénes pueden participar del concurso del Fondo Nacional de las Artes

La convocatoria está dirigida a investigadores, museólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, gestores culturales y estudiantes interesados en presentar proyectos vinculados con la valoración, interpretación, catalogación o investigación de cementerios, templos y lugares sagrados.

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El objetivo es promover el reconocimiento de estos espacios como parte del patrimonio cultural argentino y como expresiones de la diversidad religiosa del país. Además de su valor arquitectónico e histórico, la iniciativa busca destacar su importancia simbólica como lugares vinculados con la memoria, el arte y la identidad cultural.

Cuáles son las categorías del Concurso de Valoración Patrimonial 2026

Los participantes podrán presentar sus proyectos en tres categorías:

Valoración Patrimonial de Cementerios.

Valoración Patrimonial de Templos y Lugares Sagrados.

Investigaciones, ensayos y ponencias sobre cementerios, templos y lugares sagrados.

El concurso repartirá $18 millones entre proyectos sobre cementerios, templos y lugares sagrados de todo el país.

Las propuestas podrán abordar tareas de valoración, interpretación, catalogación e investigación destinadas a ampliar el conocimiento y fortalecer la preservación de estos espacios en las distintas regiones del país.

Premios de hasta $3 millones para los proyectos seleccionados

El Fondo Nacional de las Artes entregará tres reconocimientos económicos en cada una de las categorías. La distribución de los premios será la siguiente:

Primer premio: $3.000.000.

$3.000.000. Segundo premio: $2.000.000.

$2.000.000. Tercer premio: $1.000.000.

De esta manera, el concurso distribuirá un total de $18 millones entre los nueve proyectos ganadores.

Además, se otorgarán Menciones Especiales para proyectos presentados por estudiantes. El Directorio del FNA también entregará dos galardones especiales: el Premio Honorífico “Arq. Rafael Macchieraldo” y el Premio Honorífico “Ernesto Vespignani”.

Cómo inscribirse y hasta cuándo está abierta la convocatoria

Las inscripciones son gratuitas y se realizan de manera online a través de la plataforma oficial del Fondo Nacional de las Artes. Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el martes 11 de agosto de 2026.

Las bases, los requisitos y toda la información del concurso se encuentran disponibles en el sitio oficial del Fondo Nacional de las Artes.

Con esta convocatoria, el organismo busca poner en valor la riqueza arquitectónica, histórica y simbólica de los cementerios, templos y lugares sagrados de todo el territorio argentino, reconociéndolos como espacios fundamentales para la construcción de la memoria, el arte y la identidad cultural.