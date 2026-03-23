El Fondo Nacional de las artes anunció que brindará préstamos UVA con una tasa del 0% para proyectos artísticos

El Fondo Nacional de las Artes anunció que se encuentran disponibles tres líneas de préstamos UVA a tasa 0% destinadas al sector cultural. Las líneas habilitadas son: Proyectos Culturales, Refacciones y Equipamiento, e Industrias Culturales.

“El fortalecimiento de las líneas de crédito es hoy una política central del organismo. El año pasado logramos agotar el cupo disponible, superando los mil millones de pesos otorgados, lo que demuestra la demanda y el impacto real de esta herramienta en el sector cultural. Para 2026, renovamos este compromiso ampliando los montos con el propósito de seguir acompañando el desarrollo de artistas, proyectos e industrias culturales en todo el país”, señaló el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán.

Líneas disponibles:

▪️ Proyectos Culturales: desde 2.000.000 hasta $25.000.000-

Plazo: hasta 36 o 48 cuotas mensuales, según el monto.

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Dirigida a personas físicas. Permite financiar cualquier etapa del proceso creativo o de realización de un proyecto artístico: pago de honorarios, edición de publicaciones, montaje de obras, viajes de estudio o participación en festivales, ferias y bienales.

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▪️ Refacciones y Equipamiento: desde 2.000.000 hasta $25.000.000-

Plazo: hasta en 36 o 48 cuotas mensuales, según el monto.

Dirigida a personas físicas. Permite financiar obras de refacción en inmuebles destinados a actividades artísticas, así como la adquisición de materiales, equipamiento, mobiliario, maquinarias, herramientas digitales o instrumentos musicales.

▪️ Industrias Culturales: desde 2.000.000 hasta $35.000.000-

Plazo: hasta en 24, 36, 48 o 60 cuotas mensuales, según el monto.

Dirigida a empresas del sector. Permite financiar proyectos culturales en cualquiera de las etapas del proceso creativo o productivo, así como la compra de equipamiento, mobiliario, maquinarias y otros insumos necesarios para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en todo el país.

