Ante el aumento de ciberataques, sube la demanda de los DPO, ¿qué son?

Sectores que tienen mucha demanda en el trabajo, los analistas online, los que tienen la posibilidad también de seguir muy de cerca los datos que existen a través de internet.

Este año se registraron 78 ciberataques del sector público y privado. Estos eventos, además de dañar la imagen de la compañía puede traer altos costos en cuanto a la recuperación del sistema, es por eso que contratar a un oficial de protección de datos puede ser importante para una empresa según expertos

En la Argentina hay una tendencia de integrar este rol a los equipos debido a la importancia de la protección de la información.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El DPO se encarga de garantizar el cumplimiento de la legislación sobre la protección de datos, además contribuye en la confianza

entre las empresas, sus clientes y los empleados.

Hay una reducción en los costos en caso de que ocurran robos de datos. De esta forma, en un contexto donde el 83% de las organizaciones de América Latina se vieron involucradas en alguna vulneración de datos.

La figura del profesional de protección de datos cobra relevancia para aquellas corporaciones que buscan cuidar su imagen, costos y clientes.

