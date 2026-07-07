El 43% de los usuarios fue hackeado: cuáles son las recomendaciones para prevenirlo

Casi la mitad de los usuarios digitales del país fue víctima de un ciberataque o de fraude de identidad durante 2025 y en los primeros meses de 2026.

Por otra parte, la prevención de estafas por parte de los bancos y empresas cayó de un 83% al 40% en apenas un año, en un contexto donde la inteligencia artificial gana terreno, estos datos suelen ser muy importantes, según un estudio elaborado por Certisur.

El estudio agrega que el phishing o suplantación de identidad es la modalidad más reportada a través de WhatsApp, con un 31%. Luego le siguen los engaños por correo electrónico y ya llamadas telefónicas.

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Por parte del usuario, el 48% adoptó nuevas medidas de seguridad, y el 17% dejó de operar ciertas plataformas.

Las prevenciones más usadas son cambios de contraseña, bloquear archivos desconocidos, y verificación por SMS.

Los especialistas sostienen que la inteligencia artificial acelera la transformación digital, pero también modifica cómo operan los delincuentes con ataques cada vez más sofisticados, y en ese sentido la seguridad digital cobra un sentido estratégico.