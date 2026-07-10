Partido de la Selección Argentina contra Suiza: cuáles son los secretos de las apps para pedir comida

Las aplicaciones para pedir comida son las más elegidas a la hora de resolver el menú del día. Un informe realizado por la consultora Quidity entre 1.500 personas de diferentes países afirma que la hamburguesa es el producto indiscutido luego de la pizza y el helado.

Otro de los rubros más solicitados son las bebidas, productos de almacén, categorías farmacéuticas, y los alimentos frescos.

Según el informe, 3 de cada 10 personas tuvieron en esta plataforma su primera experiencia con el comercio electrónico.

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Para algunas empresas estas aplicaciones ayudan a potenciar su negocio. El 90% de las personas dijo haber conocido locales nuevos y un 60% decidió visitar lugar.

El 61 por ciento de los encuestados elige este tipo de herramientas para darse un gusto con alguna comida o consumo en distintas horas del día.

En tanto, un 54% agregó que las usa cuando no quiere salir o no tiene tiempo, mientras que un 40% las elige por las distintas modalidades de pago disponible.

Los usuarios más recurrentes en estas plataformas llegan a revisar 50 compras al mes, otro punto del negocio involucra a los representantes.

Partidores.

Según datos de una empresa, dos de cada tres trabajadores lo hacen bajo el régimen de monotributo y combinar esta actividad con otra para sumar nuevos ingresos.

El 50% trabaja menos de 20 horas a la semana en la aplicación con ingresos variables según el tiempo y la cantidad de pedidos. Un repartidor que trabaja ocho horas diarias, cinco días a semana puede facturar 250 mil pesos por mes.

