Cuáles son los siete alimentos ricos en vitamina D que no pueden faltar en tu alimentación

La vitamina D es primordial para la salud pero por sobre todas las cosas contribuye a prevenir la osteoporosis. La radiación del sol es la fuente principal para obtenerla, aunque no siempre es suficiente.

En este sentido, hay algunos alimentos que son ricos en vitamina D, entre ellos se destacan el pescado graso como por ejemplo el salmón, la caballa y las sardinas.

La ricota, las yemas de huevo, los hongos expuestos al sol, únicamente cuando los dejamos por 15 o 20 minutos y después los consumimos en ese lapso de tiempo pueden adquirir suficiente vitamina D.

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La leche de soja, la leche de almendras, de arroz o de coco, los cereales fortificados. Y por último la palta, nutrirse de buenos alimentos es beneficioso para nuestro futuro.

