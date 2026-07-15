Expo 2026: comenzó el ingreso de animales en La Rural.

La cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino ya está en marcha. Este martes comenzó el ingreso de animales al predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, donde se desarrollará la 137° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, conocida como Expo Rural 2026.

Como ocurre cada año, cientos de ejemplares de distintas especies y razas comenzaron a arribar desde diferentes puntos del país para participar de una muestra que reunirá a productores, cabañeros, empresas, especialistas y miles de visitantes.

Durante las próximas jornadas ingresarán bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves y otras especies que serán evaluadas por jurados especializados en las tradicionales competencias de la exposición. Los animales permanecerán en el predio bajo estrictos controles sanitarios y veterinarios para garantizar su bienestar y cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades.

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La Expo Rural representa una de las principales vidrieras del sector agropecuario argentino. Además de las juras de clasificación y los remates, el evento contará con exposiciones de maquinaria agrícola, tecnología aplicada al campo, genética animal, innovación, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia.

También se espera la presencia de representantes del Gobierno nacional, gobernadores, dirigentes rurales y referentes del sector productivo, quienes participarán de distintas actividades institucionales y conferencias vinculadas al presente y el futuro del campo argentino.

Como es tradición, uno de los momentos más esperados será el acto inaugural y el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, en el que se analizará la situación del sector y se plantearán los principales desafíos de la producción agropecuaria.

Con el ingreso de los primeros ejemplares, la Expo Rural 2026 dio oficialmente el puntapié inicial a una nueva edición de una muestra que año tras año reúne lo mejor de la genética animal y la producción agroindustrial del país.