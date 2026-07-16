¿Faltan repuestos?: advertencias del mercado de autos chinos

El fuerte crecimiento de las marcas de origen chino en el mercado automotor argentino abrió una nueva etapa de competencia, con una oferta cada vez más amplia de vehículos eléctricos, híbridos y a combustión. Sin embargo, junto con el aumento de las ventas comenzaron a surgir advertencias por parte de concesionarios, talleres y especialistas sobre un problema que preocupa a los propietarios: la disponibilidad de repuestos.

En los últimos meses, distintas marcas chinas lograron ganar terreno en el país gracias a una combinación de precios competitivos, mayor equipamiento tecnológico y el ingreso de nuevos modelos. Pero el abastecimiento de algunas piezas todavía representa un desafío para parte del sector.

Especialistas del mercado explican que, en algunos casos, conseguir determinados repuestos puede demandar varias semanas o incluso meses, especialmente cuando se trata de componentes específicos de carrocería, electrónica o sistemas de asistencia a la conducción.

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Las demoras suelen estar relacionadas con la necesidad de importar las piezas desde Asia, los tiempos logísticos internacionales y la disponibilidad de stock que mantienen las terminales y los importadores en la Argentina.

En cambio, los repuestos de mantenimiento periódico, como filtros, pastillas de freno, correas o lubricantes, generalmente presentan una disponibilidad más estable debido a la mayor demanda.

A pesar de estas advertencias, el segmento de vehículos chinos continúa creciendo. Marcas como BYD, Chery, JAC, GWM, BAIC y Geely, entre otras, buscan consolidar su presencia con nuevos lanzamientos y una mayor inversión en redes comerciales y servicios técnicos.

El desafío para las empresas será acompañar ese crecimiento con una logística eficiente y un stock de repuestos que permita responder rápidamente a las necesidades de los clientes, un aspecto considerado clave para fortalecer la confianza de los consumidores.

Los analistas coinciden en que el servicio posventa será uno de los factores decisivos para el éxito de las marcas chinas en la Argentina. Si bien la calidad y el nivel tecnológico de muchos de estos vehículos han mejorado significativamente en los últimos años, la experiencia del usuario también depende de la rapidez con la que pueda resolver una reparación o conseguir una pieza de reemplazo.

Por eso, recomiendan que el precio de compra no sea el único factor a evaluar. La disponibilidad de repuestos, la atención técnica y el respaldo de la marca pueden marcar la diferencia en el costo y la experiencia de uso a largo plazo.