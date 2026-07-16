Medicamentos: ¿qué hacer con los que sobran al terminar un tratamiento?

¿Y qué ocurre en casa cuando tenemos medicamentos que debemos consumir y sobran al terminar un tratamiento? Hay instancias que permiten una buena utilización.

Cuando estamos bajo tratamiento médico o consultamos al profesional de la salud por algún malestar físico muchas veces nos quedamos en el hogar con medicamentos que no llegamos a utilizar en su totalidad.

En la actualidad existen lugares que reciben estos remedios con el fin de ayudar a las personas que no tienen cobertura media ni el dinero para comprarlos.

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Se trata del Banco Comunitario de Medicamentos donde las personas pueden acercarse para donar sus remedios.

El banco recibe desde un analgésico hasta medicación de uso poco frecuente, o de alto costo. Especialmente piden que la gente done remedios, para enfermedades crónicas, ya que son las que más comprometen el presupuesto familiar. Lo único que no reciben son psicotrópicos, medicamentos que requieran cadena de frío y frascos abiertos.

A cada remedio que se recibe en donación, le debe quedar seis meses para su fecha de vencimiento. Los mismos deben ser entregados en una caja o bolsa cerrada. En tanto la persona que necesite de estos medicamentos debe presentar un receta de un hospital público y no debe tener cobertura en salud.

El trabajo se lleva adelante por farmacéuticos y voluntarios que se encargan de la recepción opción clasificación y armados de pedidos según lo recetado a cada persona que pidió ayuda.

Para poder donar y tener más información se puede ingresar a la web del banco comunitario de medicamentos. En el 2022 se logró distribuir medicación gratuita a unas 50.000 personas en situación de vulnerabilidad.