Fumar reduce 15% la capacidad física en jóvenes sanos.

Un estudio internacional volvió a poner el foco sobre los efectos del tabaquismo en la salud y advirtió que fumar reduce en un 15% la capacidad física de jóvenes sanos, incluso en personas que no presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares diagnosticadas.

La investigación, realizada por un equipo de científicos de distintos países, evaluó el rendimiento físico de adultos jóvenes fumadores y no fumadores mediante pruebas de esfuerzo y mediciones de consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx.), uno de los principales indicadores de la condición cardiorrespiratoria.

Los resultados mostraron que quienes fumaban tenían una menor resistencia al ejercicio y una capacidad aeróbica significativamente inferior en comparación con quienes nunca habían consumido tabaco. En promedio, la reducción de la capacidad física fue del 15%.

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¿Por qué fumar afecta el rendimiento físico?

Los especialistas explicaron que el cigarrillo perjudica el funcionamiento del organismo de varias maneras:

* Disminuye la capacidad de los pulmones para captar oxígeno.

* Reduce el transporte de oxígeno a los músculos debido al monóxido de carbono presente en el humo.

* Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

* Favorece procesos inflamatorios y estrés oxidativo.

* Retrasa la recuperación luego de realizar actividad física.

Como consecuencia, tareas cotidianas o actividades deportivas pueden demandar un mayor esfuerzo y provocar fatiga más rápidamente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que los efectos negativos fueron detectados en personas jóvenes y aparentemente saludables, lo que demuestra que el daño del tabaco puede comenzar mucho antes de que aparezcan enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de pulmón o las patologías cardiovasculares.

Los autores remarcaron que muchas personas asocian las consecuencias del tabaquismo con la vejez o con décadas de consumo, pero este trabajo evidencia que el deterioro del rendimiento físico puede manifestarse en etapas tempranas.

Los especialistas destacaron que abandonar el cigarrillo permite que el organismo comience a recuperarse desde las primeras horas. Con el paso de las semanas y los meses mejora la circulación, aumenta la capacidad pulmonar y se incrementa la tolerancia al ejercicio.