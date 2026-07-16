Nuevas subas en el transporte: oficializan un aumento del 2% en los colectivos del AMBA

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2% en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida comenzó a regir este miércoles y forma parte del esquema de actualización tarifaria definido por la Secretaría de Transporte.

Con la nueva suba, el boleto mínimo para los usuarios que tienen la tarjeta SUBE registrada pasó a costar $742,84, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar una tarifa más elevada, de acuerdo con el esquema vigente.

Cómo quedan las tarifas

La actualización alcanza a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que prestan servicio en el AMBA. El incremento se suma a los ajustes aplicados en los últimos meses como parte de la política de recomposición de las tarifas del transporte público.

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El Gobierno explicó que el nuevo cuadro tarifario busca mantener un esquema de aumentos graduales, aunque las empresas del sector sostienen que la actualización resulta insuficiente para cubrir el incremento de los costos operativos, especialmente por el impacto del combustible, los salarios y el mantenimiento de las unidades.

Además del aumento ya oficializado, la Secretaría de Transporte prevé publicar una nueva estructura de costos para el sistema de colectivos nacionales. Ese documento servirá como base para determinar futuros ajustes tarifarios, en función de la evolución de los costos del servicio.