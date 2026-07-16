Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España y entregará el trofeo al campeón

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Antes del partido participará de una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower y, según lo previsto, encabezará la ceremonia de premiación junto al presidente del organismo, Gianni Infantino.

Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que lo confirmó este jueves: "El viernes, el presidente viajará a Nueva York para asistir a una recepción de la FIFA en la Trump Tower, seguida de su asistencia el domingo al Mundial de la FIFA entre España y Argentina", anunció en una conferencia de prensa.

Dijo además que la presencia del mandatario "coronará lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso en la historia de Estados Unidos" y afirmó que el torneo demostró "la capacidad de Estados Unidos para recibir al mundo en el escenario más grande".

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La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium

Antes de asistir a la final, Trump participará de una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower de Nueva York junto al presidente del organismo, Gianni Infantino.

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La presencia de Trump en la ceremonia de premiación ya había sido anticipada semanas atrás por el presidente de la FIFA, quien confirmó que el mandatario estadounidense será el encargado de entregar el trofeo al seleccionado campeón. El antecedente más reciente fue la final del Mundial de Clubes 2025, cuando participó de la premiación del Chelsea y permaneció sobre el escenario junto a los futbolistas durante los festejos.

Su relación ha sido estrecha durante los últimos años. El presidente estadounidense también ha reivindicado en distintas oportunidades su participación en la designación de Estados Unidos, Canadá y México como sedes conjuntas del Mundial 2026, una decisión adoptada durante su primer mandato.

Qué ocurrió en el Mundial 2002, el único antecedente de una Copa con dos países organizadores

La confirmación de que Donald Trump participará de la premiación de la final entre Argentina y España reavivó la comparación con el único Mundial organizado por dos países. Aunque en Corea del Sur y Japón 2002 estuvieron presentes los máximos mandatarios de ambas naciones anfitrionas, ninguno entregó el trofeo al campeón.

A saber, la final del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, disputada entre Brasil y Alemania en Yokohama, contó con la presencia de las máximas autoridades de los dos países organizadores. Asistieron el entonces emperador de Japón, Akihito, junto a la emperatriz Michiko, y el presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, acompañado por la primera dama Lee Hee-ho.

Del mismo modo, estuvieron presentes otras autoridades internacionales, entre ellas el entonces presidente de Alemania, Johannes Rau, el canciller Gerhard Schröder y el rey Abdalá II de Jordania.

Hasta el momento, no está confirmada la asistencia de Claudia Sheinbaum a la final entre Argentina y España

Pese a la presencia de los máximos representantes de Japón y Corea del Sur, ninguno de ellos participó de la entrega de la Copa del Mundo. La premiación estuvo encabezada por el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, acompañado por el exfutbolista brasileño Pelé, quien entregó el trofeo a la selección de Brasil.

En el caso del emperador Akihito, el protocolo de la Casa Imperial japonesa impedía que asumiera un rol activo en ese tipo de ceremonias deportivas.

El Gobierno de Canadá no confirmó la presencia de su primer ministro en la final de la Copa del Mundo

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Aún no está prevista la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la definición del torneo.

La polémica por su intervención en una sanción de la FIFA

La confirmación de su presencia llega pocos días después de una controversia que involucró al propio Trump y a la FIFA. A lo largo del torneo, el mandatario reconoció públicamente que habló con Infantino para revisar la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había recibido una tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina y debía cumplir una fecha de suspensión.

Posteriormente, la FIFA dejó sin efecto esa sanción y habilitó al futbolista para disputar los octavos de final ante Bélgica, una decisión que generó cuestionamientos sobre una posible injerencia política.

MV