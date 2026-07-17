Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para la Argentina y sacó a Rosario de las zonas de mayor riesgo

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Argentina y confirmó que Rosario dejó de figurar entre las zonas específicas de “mayor riesgo” para los ciudadanos norteamericanos. La modificación mantiene al país en el Nivel 1, la categoría más baja de advertencia, que recomienda únicamente "tomar las precauciones habituales".

Este nivel recomienda a los turistas mantener las precauciones normales que tendrían al visitar cualquier destino internacional y representa una valoración positiva desde el punto de vista de la seguridad para los viajeros.

Encuesta: en qué dirigentes confían los centennials, los millennials, la Generación X y los jubilados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de su cuenta oficial de la red social X, la Embajada de Estados Unidos, expresó que “si bien la evaluación general del país se mantiene en nivel 1, tomar las precauciones habituales, esta actualización, elimina a la Ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo.

Tuit de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

”.

La representación diplomática destacó además que la modificación fue incorporada a la guía oficial que consulta el Departamento de Estado antes de emitir recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que planean viajar al exterior.

El anuncio tuvo una repercusión inmediata en el país y fue celebrado por la Ministra de Seguridad de la Nación, quien atribuyó el cambio a los resultados obtenidos por el Plan Bandera. La estrategia de seguridad implementada junto al Gobierno de Santa Fe contra el narcotráfico.

En relación con ello, Patricia Bullrich, por medio de su cuenta verificada de la plataforma exTwitter, anunció: “Cuando asumimos, el narcotráfico tenía de rodillas a la ciudad. Gracias al Plan Bandera y al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Federales, recuperamos la Ley y el Orden. Hoy Estados Unidos actualizó su alerta de viaje y sacó a Rosario de las zonas específicas de mayor riesgo. Es el resultado de una decisión política clara: el que las hace, las paga”.

Villarruel la acusó de "vender el país" y Bullrich le dijo "maleducada" y que renuncie: el durísimo chat después del triunfo de Argentina

Tuit de Patricia Bullrich sobre el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU.

Qué significa la alerta de viaje del Departamento de Estado

El sistema de alertas de viaje de Estados Unidos se divide en cuatro niveles:

-Nivel 1: Tomar las precauciones habituales.

- Nivel 2: Extremar las precauciones.

- Nivel 3: Reconsiderar el viaje.

- Nivel 4: No viajar.

Las alertas de viaje son revisadas periódicamente y contemplan variables como índices de criminalidad, amenazas terroristas, conflictos internos, riesgos sanitarios y capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La Argentina continúa ubicada en el escalón más favorable, lo que implica que Washington no considera que existan riesgos extraordinarios para los viajeros estadounidenses que visiten el país. Más allá de las recomendaciones generales de seguridad aplicables a cualquier destino internacional.

Encuesta: el impacto de las candidaturas de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en las aspiraciones presidenciales de Milei y Kicillof

Maximiliano Pullaro junto al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

En este sentido, Patricia Bullrich expresó que “la decisión del Departamento de Estado constituye un reconocimiento internacional al trabajo desarrollado por las fuerzas federales y provinciales para recuperar la seguridad en Rosario”.

Alerta de viaje para la Argentina: El impacto del Plan Bandera en Rosario

El Plan Bandera comenzó a implementarse con el objetivo de enfrentar la escalada de violencia vinculada al narcotráfico que durante los últimos años convirtió a Rosario en una de las ciudades con mayores índices de homicidios del país.

La estrategia incluyó un importante refuerzo de efectivos federales, mayor presencia de Gendarmería Nacional, controles sobre organizaciones criminales, intervenciones en establecimientos penitenciarios y una coordinación permanente entre el Gobierno nacional y la administración provincial.

La estrategia de Bullrich en el Congreso: diferencias con Casa Rosada y más autonomía

Las autoridades nacionales sostienen que estas medidas permitieron reducir significativamente los homicidios dolosos y otros delitos violentos registrados en la ciudad durante los últimos meses.

PM/MSS