La carrera electoral comienza a mostrar un escenario de competencia abierta. La última encuesta de Social Monitor, realizada en junio de 2026, refleja un virtual empate entre La Libertad Avanza y el peronismo como principales fuerzas políticas del país, mientras una porción significativa del electorado continúa sin definir su voto o manifiesta incertidumbre sobre la oferta electoral.

El estudio también evidencia que, pese al desgaste propio de la gestión, una mayoría relativa considera que el próximo gobierno debería mantener total o parcialmente las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei, un dato que marca un cambio respecto de los primeros meses de la gestión libertaria.

Encuesta: Fuerza Patria lidera la intención de voto, La Libertad Avanza recorta la distancia y el PRO se mantiene tercero

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Ante la consulta sobre qué espacio político votarían si las elecciones fueran mañana, La Libertad Avanza y el peronismo aparecen empatados con 25% de intención de voto cada uno.

Detrás se ubican el kirchnerismo, con 9%, mientras que la izquierda alcanza 6%. Más atrás aparecen el PRO con 5% y la UCR con 2%, mientras que otras fuerzas reúnen 3%.

El informe también refleja un importante componente de incertidumbre. Un 9% de los consultados afirmó que votaría en blanco y un 15% respondió que todavía no sabe a qué fuerza política apoyará, un universo que podría resultar determinante a medida que avance la campaña.

La segmentación política muestra además que cada espacio conserva elevados niveles de fidelidad entre sus propios votantes, aunque también evidencia la existencia de vasos comunicantes entre sectores moderados del electorado, especialmente entre quienes hoy no manifiestan una identificación partidaria consolidada.

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Otro de los indicadores relevantes del estudio se vincula con la percepción sobre el rumbo del país. Consultados acerca de qué debería hacer el próximo gobierno respecto de las políticas impulsadas por la administración nacional, una mayoría considera que deberían mantenerse total o parcialmente las medidas actuales, mientras que una proporción menor plantea revertirlas completamente.

Los escenarios alternativos

Cuando la encuesta reemplaza los partidos por nombres propios, el escenario también muestra una fuerte polarización. En el primer escenario evaluado, Javier Milei obtiene 28% de intención de voto y comparte el liderazgo con Axel Kicillof, que alcanza exactamente el mismo porcentaje. En un segundo pelotón aparece Myriam Bregman, con 11%, mientras que Juan Schiaretti reúne 7%.

Al igual que en la medición por fuerzas políticas, la indefinición continúa siendo elevada. El 11% manifiesta que votaría en blanco y un 16% todavía no sabe a quién elegiría.

La evolución histórica muestra que Javier Milei continúa siendo uno de los dirigentes con mayor volumen electoral, aunque registra fluctuaciones respecto de los meses anteriores. En paralelo, Axel Kicillof consolida su crecimiento y logra ubicarse en igualdad de condiciones con el Presidente dentro de este escenario hipotético.

La encuesta también evaluó otros escenarios hipotéticos modificando las candidaturas para medir cómo se redistribuye el voto.

En una segunda simulación, con Javier Milei, el oficialismo vuelve a mantenerse entre las principales preferencias del electorado, con el mismo 28% que lograba en la anterior.

Sin embargo, la incorporación de otros dirigentes modifica parcialmente el reparto de votos dentro de la oposición. Con Sergio Massa a la cabeza del bloque opositor, el peronismo/kirchnerismo recolecta un 21% de apoyo, y la imagen de Myriam Bregman crece al 19%. Tanto Juan Schiaretti como los votos en blanco y “no sabe” mantienen el mismo porcentaje.

Un tercer escenario propone a Patricia Bullrich como la alternativa de La Libertad Avanaza. En ese caso, Axel Kicillof se impone con el 28% y la Senadora lo sigue con el 25%.

La última simulación incorpora a Mauricio Macri dentro de las opciones. En ese caso, Axel Kicillof lidera la lista con un 29%, seguido por Milei con 26% y luego aparece Macri con apenas un 8%. Esto demuestra que el dirigente del PRO representa un peligro directo para La Libertad Avanza, en tanto acapara votos que el propio gobierno podria obtener.

En todos los escenarios evaluados sobresale un elemento común. Tanto el voto en blanco como el porcentaje de personas que todavía no decidió su voto representan un caudal electoral significativo que podría terminar definiendo el resultado de la elección.

Los pisos y techos de cada dirigente

Además de la intención de voto actual, el informe analiza el denominado "piso" y "techo" electoral de los principales referentes nacionales, una herramienta que permite medir no solo el caudal consolidado de apoyo sino también las posibilidades de crecimiento de cada candidatura.

El techo de Javier Milei se encuentra en un 38% sumando a quienes seguro lo votarian y los que podrian llegar a hacerlo. Por otra parte, el 54% dice que nunca lo votaria y un 8% aun se presentan como indecisos.

Axel Kicillof presenta un techo electoral de 43%, integrado por un 25% que asegura que lo votaría y un 18% que afirma que podría hacerlo. En contrapartida, 47% sostiene que nunca lo votaría y 9% todavía no tiene una posición definida, lo que refleja un margen de crecimiento importante dentro del electorado.

En el caso de Patricia Bullrich, el relevamiento muestra un techo potencial del 33%, integrado por un 12% que asegura que la votaría y un 21% que podría hacerlo. En el otro extremo, 59% afirma que nunca la votaría, mientras que 7% todavía no sabe. Esto refleja un electorado consolidado, pero con un nivel de rechazo elevado que limita sus posibilidades de expansión.

Para Mauricio Macri, el escenario es similar. El expresidente alcanza un techo electoral del 38%, compuesto por un 9% de voto seguro y un 29% de votantes que podrían acompañarlo. Sin embargo, 62% sostiene que nunca lo votaría y 7% no respondió, lo que evidencia una imagen muy consolidada tanto entre sus apoyos como entre sus detractores.

Victoria Villarruel alcanza un techo potencial de 38%, producto de un 7% de voto firme y un 31% de votantes que podrían acompañarla. El estudio muestra además que 46% nunca la votaría y 15% no respondió, configurando un perfil con capacidad de expansión pero también con niveles de rechazo significativos.

Para Myriam Bregman, la encuesta registra un techo electoral de 34%, conformado por un 10% de voto seguro y un 24% de electores que podrían optar por su candidatura. Al mismo tiempo, 50% descarta votarla y 16% permanece indeciso.

En conjunto, los datos muestran que las principales figuras nacionales presentan niveles de conocimiento muy elevados, por lo que la disputa electoral parece depender menos de instalar candidatos y más de consolidar preferencias entre un electorado que ya tiene opiniones relativamente formadas.

Más allá de las diferencias individuales, la encuesta concluye que el escenario político continúa caracterizado por una fuerte polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo, mientras que las fuerzas tradicionales, como el PRO, la UCR y la izquierda, buscan conservar espacios de representación en un contexto de alta competencia.

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Ademas, es evidente que el porcentaje de indecisos y de votantes dispuestos a modificar su elección sigue siendo lo suficientemente amplio como para alterar el resultado final. En ese contexto, el desarrollo de la campaña, la evolución de la situación económica y la definición de las candidaturas aparecen como factores decisivos para una elección que, según los datos del estudio, continúa completamente abierta.

La encuesta se realizo entre el 6 y el 25 de junio mediante encuesta online en Argentina. La muestra incluyo 1323 personas mayores de 18 años, con un error muestral de +/- 2,9%.

RG/ML