Encuesta: ¿El ascenso de Myriam Bregman beneficia a Javier Milei? El dilema que sacude al peronismo

El escenario electoral continúa arrojando lecturas distintas Una reciente encuesta de la consultora QSocial (realizada en junio de 2026 sobre una muestra de 1880 casos analizados) revela que el crecimiento de Myriam Bregman, no representa una amenaza directa para el oficialismo de Javier Milei, sino que se convierte en un factor pérdida de votos para el peronismo.

Históricamente encasillada como una candidata de nicho, los últimos indicadores de imagen de Myriam Bregman muestran un quiebre definitivo en el patrón habitual de comportamiento electoral.

El estudio detalla que la dirigente cuenta actualmente con un 27% de imagen positiva a nivel nacional, consolidándose como la cuarta referente con mejor valoración del país, ubicándose a tan solo dos puntos de Axel Kicillof y del presidente Javier Milei.

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Asimismo, la líder de izquierda registra el mejor diferencial de imagen de todo el escenario político medido, con un saldo de menos quince entre su ponderación positiva y negativa. Este crecimiento rompe el techo histórico de su espacio político al instalarse con fuerza y cosechar una alta valoración positiva dentro del propio electorado identificado con el peronismo y el kirchnerismo, mostrando un nivel de rechazo sensiblemente menor al de sus competidores.



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La investigación de opinión pública profundiza en esta paradoja y expone que el 73% de las personas identificadas con el espacio peronista y kirchnerista tiene una valoración positiva de la referente de izquierda.

Por el momento, esta simpatía convive con una marcada lealtad hacia las estructuras tradicionales de sus partidos, ya que el 70% de este segmento afirma que votaría al peronismo y el 23% se inclina por el kirchnerismo en una elección partidaria. Esto demuestra que la imagen de la dirigente todavía no se traduce de forma automática en votos efectivos.

Sin embargo, el potencial electoral de Bregman dentro de este universo opositor es sumamente elevado. Un 16% de los simpatizantes del peronismo y kirchnerismo asegura que definitivamente la votaría, mientras que un sesenta y tres por ciento señala que podría llegar a votarla. En contrapartida, apenas un 15% sostiene que no la votaría bajo ninguna circunstancia, y un 6% restante manifiesta no saber o prefiere no responder.

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El traspaso definitivo de estos apoyos hacia la izquierda se activa de manera directa cuando la oferta electoral del peronismo se muestra débil o fragmentada en su conducción. Dependiendo de qué candidato presente el peronismo para competir, el rango de voto efectivo que podría capturar Bregman dentro de este segmento oscila entre el 20 y el 50 por ciento. Esto significa que ante la falta de una propuesta unificada y fuerte por parte del peronismo, la izquierda se convierte en un canal directo de fuga de votos opositores.

Esta dinámica electoral resulta sumamente favorable para el gobierno de Javier Milei. Dado que el crecimiento de Bregman no afecta la base de sustentación de los libertarios sino que divide y debilita al principal bloque de la oposición, una izquierda fortalecida dentro de un peronismo fragmentado configura el escenario ideal para beneficiar al oficialismo nacional. En definitiva, el ascenso de la referente de izquierda no golpea al Gobierno, sino que sacude los cimientos del peronismo y termina favoreciendo indirectamente al oficialismo.

El estudio, llevado a cabo en junio de 2026, contó con una muestra de mil ochocientos ochenta casos analizados en todo el territorio nacional.