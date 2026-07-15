El Gobierno designó como jueza a Ana Juan, esposa del juez del caso $Libra

El gobierno nacional designó como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a Ana Juan. Esta magistrada es esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la causa $LIBRA, que investiga al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por los cargos de estafa y tráfico de influencias.

La designación se formalizó a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La sede judicial de Hurlingham fue creada en 2015. La designación de Juan funciona como un refuerzo para la Justicia Federal en el oeste del conurbano, ya que los juzgados federales de Moreno y Morón están vacantes; esto implica que sus causas son manejadas por jueces subrogantes de otras jurisdicciones. Según reporta Infobae, el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, habría pedido formalmente al Ministerio de Justicia que avanzara con el nombramiento de la jueza para suplir estas falencias, ya que en estos juzgados se tramitan causas complejas de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, contrabando, evasión tributaria, y otros delitos asociados al crimen organizado.

El nombre de Ana María Juan suena desde hace años como candidata a un juzgado federal. Antes de ser designada, la funcionaria compareció tres veces ante la Comisión de Acuerdos en el Senado. Fue propuesta inicialmente por el expresidente Mauricio Macri para el Juzgado Federal de Hurlingham. Expuso ante la comisión, pero cuando asumió la presidencia Alberto Fernández retiró su pliego junto al de otros 130 aspirantes. En mayo de 2023, el mismo Fernández volvió a presentar su pliego, pero sufrió la misma suerte: Milei lo retiró cuando llegó a su cargo. Recién en este tercer intento Juan llegó al juzgado.

A casi un año y medio del tuit que lanzó la cripto $LIBRA, la causa no tiene imputados y aún no se llamó a declarar a testigos directos

Ana María Cristina Juan -ese es su nombre completo- se recibió de abogada hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires, y completó un doctorado en Derecho en la Universidad de Palermo. Trabaja en la Cámara Federal de Comodoro Py desde la década de 1990: ingresó como auxiliar y recorrió todo el escalafón, escribiente, prosecretaria y secretaria letrada. Así ganó el primer lugar en el orden de mérito que elabora el Consejo de la Magistratura.

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