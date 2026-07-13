La Justicia Federal ordenó congelar billeteras virtuales e intimó a las plataformas a entregar los datos de los usuarios

El Juzgado Federal N° 8 dispuso este lunes por la noche una medida cautelar de congelamiento sobre cuentas de criptoactivos en Binance, Bybit y otras plataformas para la reconstrucción de la ruta de fondos en la causa $Libra, que investiga la maniobra con el token promocionado por el presidente de la Nación, que tras alcanzar una cotización récord sufrió un desplome que perjudicó a más de 40.000 compradores por un monto estimado de 100 millones de dólares.

La medida fue solicitada días atrás por el fiscal Eduardo Taiano, con el fin de identificar a los titulares de las cuentas para "prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos".

La resolución fue adoptada luego de un informe técnico elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó una reconstrucción del flujo de fondos mediante un análisis de trazabilidad de las operaciones realizadas en blockchain.

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La ruta de los fondos de $LIBRA: qué detectó la investigación

Según consta en el expediente, los investigadores realizaron una metodología conocida como “backward tracing”, que consiste en reconstruir los movimientos posteriores de los activos para identificar patrones de dispersión y posibles vínculos entre distintas billeteras digitales.

El análisis de la PFA detectó una serie de direcciones de criptoactivos denominadas “Team Libra Wallets”, que, según el informe incorporado a la causa, habrían funcionado como puntos iniciales dentro de una estructura de movimientos financieros investigada.

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De acuerdo con el expediente, esas billeteras realizaron transferencias hacia distintos servicios de intercambio y plataformas digitales, entre ellas FixedFloat, deBridge Finance, Binance, Bybit, OKX y CoinEx. Los investigadores señalaron que las operaciones permitieron seguir el recorrido de los fondos desde las primeras billeteras asociadas al ecosistema de $LIBRA hasta cuentas alojadas en exchanges centralizados.

El informe técnico indicó que una de las billeteras identificadas como “Team Libra Wallet 1” habría mantenido conexiones transaccionales con otras direcciones digitales vinculadas al caso. A partir de allí, los activos habrían sido enviados hacia billeteras intermediarias y posteriormente redistribuidos hacia distintas plataformas.

La investigación también puso el foco en el uso de protocolos de interoperabilidad blockchain, como deBridge Finance, que permiten transferir activos digitales entre diferentes redes. Según el análisis realizado por la PFA, parte de los fondos habría pasado desde la red Solana hacia otras redes como Tron y Ethereum antes de llegar a nuevas direcciones.

Los investigadores explicaron que este tipo de operaciones puede dificultar el seguimiento tradicional del dinero debido a que no interviene necesariamente una casa de cambio centralizada, sino sistemas automatizados que permiten mover activos entre distintas cadenas de bloques.

La Justicia pidió información a los exchanges

Además del congelamiento de las cuentas, el juez ordenó a las plataformas involucradas que entreguen información sobre los titulares de las billeteras investigadas.

El pedido incluye los registros de apertura de cuenta, documentación de identificación de clientes (KYC), conexiones IP, movimientos realizados, operaciones de compra y venta de criptomonedas, cuentas bancarias asociadas y todas las transacciones vinculadas con las direcciones señaladas en el expediente.

La medida alcanza a cuentas alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, que deberán aportar la información requerida a través del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.

En la resolución, el magistrado consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar con la medida cautelar debido al riesgo de que los fondos pudieran continuar siendo transferidos y dificultar su eventual recuperación.

La investigación por el lanzamiento de $LIBRA

La causa investiga el lanzamiento del token $LIBRA, promocionado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025 a través de una publicación en su cuenta oficial de X, donde presentó el proyecto como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos argentinos.

Luego de ese mensaje, el valor del activo digital registró una suba exponencial y llegó a cotizar cerca de los 5 dólares. Sin embargo, pocas horas después sufrió un desplome luego de operaciones de venta realizadas por algunos de los principales tenedores del token, según la hipótesis investigada.

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De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, esa maniobra habría provocado pérdidas para más de 40.000 personas que habían adquirido la criptomoneda tras la publicación presidencial.

La Justicia busca determinar si existió una coordinación previa entre distintos actores vinculados al lanzamiento del activo y reconstruir el recorrido de los fondos para establecer quiénes participaron de las operaciones y cuál fue el destino final de los criptoactivos.

LB