Milei envió al Senado los pliegos de dos jueces clave para la causa $Libra

El presidente Javier Milei firmó los pliegos de seis candidatos judiciales, entre ellos los de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi, dos jueces que podrían tener un rol determinante en el futuro de la causa $Libra. Ambos fueron propuestos como vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un tribunal clave dentro del esquema de revisión de expedientes de corrupción.

Además de Yadarola y Bertuzzi, el Poder Ejecutivo envió al Senado los nombres de Valeria Alejandra Rico, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal 4; Santiago Juan Schiopetto y Ramiro Velasco, postulados para el Tribunal Oral Federal N° 6; y Sergio Buitrago, propuesto para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 26.

Caso $Libra: Juan Grabois presentó una apelación por la exclusión de querellantes

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La decisión forma parte del proceso impulsado por el Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia federal, una agenda que tomó mayor ritmo tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Durante los primeros dos años de gestión libertaria, la cartera estuvo encabezada formalmente por Mariano Cúneo Libarona, aunque sin avances en nuevos nombramientos judiciales.

Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi

La importancia de la Sala I de Comodoro Py en la causa $Libra

La Sala I de la Cámara Federal porteña tiene un peso estratégico dentro del sistema judicial porque es la encargada de revisar decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, especialmente en investigaciones sensibles vinculadas con corrupción y funcionarios públicos.

En el caso de $Libra, ese tribunal deberá intervenir, entre otras cuestiones, sobre la continuidad de decisiones adoptadas durante la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.

Uno de los puntos bajo análisis será si confirma o modifica el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió apartar a las querellas en el expediente.

La disputa por los cargos en la Cámara Federal

Bertuzzi ya integra actualmente la Sala I. En caso de que el Senado apruebe el pliego de Yadarola, el magistrado que debería dejar su lugar sería Leopoldo Bruglia.

Ambos jueces llegaron a esa Cámara durante la gestión de Mauricio Macri mediante traslados en 2018. Posteriormente, Bertuzzi decidió concursar para obtener formalmente el cargo, mientras que Bruglia no lo hizo.

Los nombres de Bertuzzi y Bruglia tomaron relevancia pública por sus intervenciones en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner, especialmente por las resoluciones relacionadas con los expedientes de la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, sus traslados fueron cuestionados y se intentó desplazarlos bajo el argumento de que habían sido designaciones irregulares. La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que avaló avanzar con concursos para cubrir esos puestos.

La objeción de Bruglia y la mirada internacional

Bruglia cuestionó que se impulsara un concurso específico para su cargo mientras otros jueces trasladados obtuvieron continuidad en sus funciones. Entre sus planteos mencionó el caso de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia.

“Apartar a las querellas es el primer paso para pavimentar la impunidad”

El camarista recurrió ante organismos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno argentino sobre la situación.

Falta la aprobación del Senado

Aunque Milei ya firmó los pliegos, los candidatos todavía necesitan el acuerdo del Senado de la Nación para asumir definitivamente sus cargos.

Si la Cámara Alta aprueba las designaciones de Bertuzzi y Yadarola, el oficialismo avanzaría en la conformación de una Sala Federal que tendrá bajo análisis decisiones relevantes en una de las investigaciones judiciales que más atención genera para el Gobierno: la causa por la criptomoneda $Libra.

LB/ML