Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y visitar a Jair Bolsonaro

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Brasil el próximo 25 de julio para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, y que aprovechará la visita para reunirse con el líder brasileño. El anuncio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y mientras el expresidente enfrenta causas judiciales en su país.

El mandatario argentino participará de un acto político en caso de que Flávio Bolsonaro sea ungido como candidato presidencial. Durante una entrevista con FM Radio Now 97.9, Milei confirmó esos planes y dio detalles de la gira que realizará a fines de julio.

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"El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", sostuvo el Presidente.

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La confirmación se produce en un contexto de fuerte alineamiento político entre Javier Milei y el exmandatario brasileño. Desde el inicio de su gestión, el jefe de Estado argentino manifestó en reiteradas oportunidades su respaldo a Jair Bolsonaro, al tiempo que mantuvo una relación distante con Lula da Silva, con quien protagonizó varios cruces públicos.

La agenda internacional de Milei

Además del viaje a Brasil, el Presidente adelantó que el 26 de julio participará de la inauguración oficial de la Exposición Rural en la Ciudad de Buenos Aires. Luego retomará la agenda internacional.

Keiko Fujimori

Según detalló, el 28 de julio viajará a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori. Posteriormente, participará de la ceremonia de asunción presidencial en Colombia y aprovechará ese viaje para visitar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien prevé avanzar en la firma de acuerdos bilaterales.

"Tengo un poco cargada la agenda", resumió el mandatario al enumerar los compromisos previstos para las próximas semanas.

Javier Milei y Daniel Noboa

Al ser consultado sobre el objetivo de estos viajes, Milei sostuvo que forman parte de su estrategia para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y promover inversiones. "Es la agenda de un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que está buscando triplicar el tamaño del comercio. Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene", afirmó.

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El Presidente también defendió el impacto de sus giras en materia económica y vinculó esa estrategia con el interés de empresas extranjeras en invertir en el país.

"Además funcionan bastante bien mis viajes, porque hemos conseguido, en el RIGI, 150 mil millones de dólares de inversiones", aseguró.

En ese sentido, agregó que la promoción del denominado "caso argentino" en el exterior contribuye a atraer nuevos proyectos de inversión. "Esto de estar yendo a mostrar el caso argentino en el mundo, más allá de que en las universidades ya se estudia, parece que está funcionando en términos de conseguir inversiones", afirmó.

La visita a Brasil volverá a poner el foco sobre la relación entre Javier Milei y el espacio político liderado por Jair Bolsonaro, en momentos en que el oficialismo brasileño y la oposición ya comenzaron a posicionarse de cara al próximo proceso electoral. De concretarse la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato, el mandatario argentino participará de uno de los principales actos políticos del bolsonarismo antes de continuar con su agenda regional.

RG/MSS