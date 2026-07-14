Elecciones en Brasil: crece la incertidumbre en la oposición mientras Lula se consolida como candidato

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, conversó con Canal E y se refirió a que las elecciones generales de Brasil, previstas para octubre, ingresan en una etapa decisiva marcada por disputas internas, escándalos políticos y crecientes tensiones con Estados Unidos.

Patricio De la Barra describió un escenario de incertidumbre dentro de la oposición brasileña. "Acá el clima está bastante confuso y te diría que podrían haber cambios fundamentales en la corrida a la presidencia de la República", afirmó.

Candidato definido en el oficialismo

Según explicó, la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva prácticamente no genera dudas: "Me parece que ya hay 99.9% de posibilidades que él sea el candidato de la situación, el candidato de gobierno".

Sin embargo, De La Barra señaló que el panorama es distinto en el espacio opositor. El detonante fue una carta manuscrita de Jair Bolsonaro respaldando a su hijo. "Esto repercutió muy mal", sostuvo, al explicar que la publicación provocó nuevas tensiones judiciales y políticas.

La oposición todavía no definió su candidato de forma contundente

Además, reveló que, "repercutió en el seno del Partido Liberal donde Flavio Bolsonaro todavía no es unanimidad", ya que "hay muchas personas que preferirían a Michelle Bolsonaro como candidata".

A pocas semanas del cierre de listas, el entrevistado advirtió: "Falta muy poco y un cambio a estas alturas yo creo que perjudicaría más que ayudaría a la oposición acá en Brasil".