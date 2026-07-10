El Gobierno de Lula evita escalar la tensión con Milei pese a su respaldo a Bolsonaro.

La decisión del presidente Javier Milei de viajar el próximo 25 de julio a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro volvió a generar preocupación en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que sigue de cerca cada uno de los gestos del mandatario argentino hacia el principal espacio opositor brasileño.

En el Palacio del Planalto consideran que la visita representa un nuevo respaldo político al bolsonarismo en plena campaña electoral brasileña. No obstante, la administración de Lula mantiene la decisión de evitar una escalada diplomática y preservar la relación institucional con la Argentina, al considerar que los intereses comerciales y estratégicos entre ambos países están por encima de las diferencias ideológicas.

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El viaje fue confirmado este viernes por el propio Milei durante una entrevista con FM Radio Now 97.9, en la que detalló que su presencia dependerá de que Flávio Bolsonaro sea proclamado candidato presidencial.

"El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", afirmó el Presidente.

Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y visitar a Jair Bolsonaro

La declaración ratificó el fuerte alineamiento político del mandatario argentino con la familia Bolsonaro, una relación que se profundizó durante el último año con reuniones privadas, gestos públicos de respaldo y críticas reiteradas al gobierno de Lula da Silva.

Brasil busca evitar una crisis diplomática

Pese al malestar que genera la postura de Milei, el gobierno brasileño optó por mantener abiertos los canales de diálogo con la Casa Rosada. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo brasileño citadas por TN, la prioridad es preservar la relación bilateral debido a la importancia económica de ambos países, principales socios dentro del Mercosur.

La cautela responde también al peso del intercambio comercial entre ambos países. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, mientras que la coordinación bilateral resulta clave para sectores como la industria automotriz, la energía y las negociaciones dentro del bloque regional.

El viaje de Milei se producirá en un contexto especialmente sensible para la política brasileña. Jair Bolsonaro enfrenta causas judiciales vinculadas al intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022 y quedó inhabilitado para competir por cargos electivos, por lo que el bolsonarismo impulsa la candidatura de Flávio Bolsonaro como principal referente del espacio opositor.

En paralelo, el Presidente argentino defendió su intensa agenda internacional y sostuvo que forma parte de una estrategia para ampliar la inserción económica del país.

"Es la agenda de un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que está buscando triplicar el tamaño del comercio", aseguró durante la entrevista radial.

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Además, reivindicó el impacto de sus giras en materia económica al señalar que "hemos conseguido, en el RIGI, 150 mil millones de dólares de inversiones" y afirmó que mostrar "el caso argentino" en el exterior está dando resultados en términos de llegada de capitales.

La visita prevista para fines de julio será seguida de cerca tanto en Buenos Aires como en Brasilia. Aunque el gobierno de Lula da Silva evita responder públicamente a los gestos de Milei, la presencia del mandatario argentino en un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro amenaza con sumar un nuevo capítulo a una relación bilateral marcada por las diferencias políticas, pero atravesada por la necesidad de mantener la cooperación entre las dos principales economías del Mercosur.

RG/MSS