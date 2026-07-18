La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó la incorporación de la Provincia de Buenos Aires al nuevo sistema unificado de licencias de conducir profesionales, una medida que busca estandarizar las exigencias en todo el territorio nacional y agilizar la emisión del registro para choferes de camiones y colectivos.

El nuevo sistema afectará puntualmente a los conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E. Este ya se había implementado en las jurisdicciones incluidas en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

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Los cambios en el trámite tardaron en llegar a la jurisdicción bonaerense debido a prolongadas disputas políticas y demoras burocráticas entre el Poder Ejecutivo nacional y la administración provincial, lo que mantuvo paralizada la homologación de los sistemas informáticos y los criterios de evaluación durante varios meses.

Las novedades en el sistema de licencias profesionales

El cambio más importante para los trabajadores al volante es la extensión del vencimiento del carnet, ya que originalmente debían renovarlo cada 2 años. No obstante, gracias al nuevo sistema, este plazo se prolongará a 5 años de validez para quienes tengan entre 21 y 65 años.

Otra de las novedades del sistema es que a partir de ahora, toda institución que acredite los estándares técnicos y profesionales impuestos por la ANSV puede incorporarse al registro de prestadores habilitados para brindar capacitaciones. De esta manera, la oferta se diversifica y se elimina su monopolización.

Los cambios en el trámite tardaron en llegar a la jurisdicción bonaerense debido a prolongadas disputas políticas y demoras burocráticas entre el Poder Ejecutivo nacional y la administración provincial.

Por otro lado, la reforma establece un examen teórico unificado digital y criterios de evaluación médica idénticos en todos los municipios, lo que elimina las diferencias de criterios que existían previamente entre los distritos. Los conductores profesionales ya no requerirán revalidar ciertos estudios específicos en dependencias nacionales si los centros de salud municipales adheridos certifican sus aptitudes psicofísicas bajo la nueva plataforma integrada.

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Asimismo, se habilitó el seguimiento del trámite mediante la aplicación digital oficial, reduciendo el tiempo de entrega del documento plástico a un máximo de 48 horas hábiles tras la aprobación de las evaluaciones. Esto permitirá que los antecedentes de tránsito se actualicen en tiempo real, impidiendo que choferes inhabilitados en otras provincias intenten tramitar el registro en territorio bonaerense.

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La implementación del nuevo esquema generó fuertes cruces entre las autoridades locales y los sindicatos del transporte, quienes denunciaron que la centralización de los datos podría vulnerar la autonomía de los municipios para juzgar las infracciones propias.

Sectores de la oposición provincial advierten que el desarme de las estructuras previas busca desfinanciar las cajas municipales que percibían tasas directas por cada validación de las licencias de conducir profesionales.

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Por su parte, agrupaciones de transportistas manifestaron su preocupación ante posibles fallas de conectividad en las comunas más alejadas del conurbano, lo que podría generar un cuello de botella en la validación de los exámenes médicos.

JSM