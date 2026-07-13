Durante el primer cuatrimestre de 2026, la provincia de Buenos Aires giró 1,77 billones de pesos en términos reales a los municipios, una cifra se mantuvo similar a la de 2025 una vez ajustada por inflación. La coparticipación propiamente dicha cayó 9,5 por ciento en términos reales y representó el 75 por ciento del total de los fondos transferidos, según un análisis de Infobae de los datos difundidos por el Ministerio de Economía bonaerense.

En una comparación con el mismo período de 2025, 52 municipios registraron una baja en las transferencias totales recibidas de la provincia. De ellos, 35 son gobernados por intendentes de Unión por la Patria; nueve corresponden a la UCR, cinco al PRO, dos a partidos vecinalistas y uno a La Libertad Avanza. Pero los que lideran el ranking son los del PRO: San Isidro perdió 9,7 por ciento, Pinamar 9 por ciento y Vicente López, 8 por ciento.

El Gobierno profundizó el recorte de fondos a las provincias: las transferencias cayeron más del 60% en el primer semestre

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Los siguen cinco municipios hoy a cargo de Unión por la Patria: Villa Gesell registró una baja de 7 por ciento, Monte Hermoso y Malvinas Argentinas 6,5 por ciento cada uno, San Martín 6,2 por ciento y La Costa 5,4 por ciento. En total, cuatro de los municipios que nuclean los balnearios bonaerenses están en esa lista. Otros, como Mar Chiquita y General Pueyrredón (donde se encuentra Mar del Plata), también sufrieron caídas interanuales, pero no tan marcadas.

En comparación con el primer cuatrimestre de 2023, cuando todavía presidía el país Alberto Fernández, 72 municipios perdieron recursos en términos reales. San Isidro volvió a encabezar la lista con una caída de 12 por ciento. Luján, Saavedra, Leandro Alem, Lezama, Morón y La Matanza también mostraron bajas superiores al 10 por ciento.

Qué municipios recibieron más fondos de la provincia en 2026

Los municipios bonaerenses que registraron los mayores incrementos reales en el reparto de fondos y coparticipación provincial durante el primer cuatrimestre de 2026 fueron Carmen de Areco, con una suba interanual del 16,2 por ciento, y Chacabuco, con un 13,12 por ciento, ambos distritos gestionados por Unión por la Patria.

A estas comunas les siguieron Lobería, administrada por la UCR, con un alza del 12,1 por ciento; Capitán Sarmiento, con un intendente de La Libertad Avanza, con el 11,9 por ciento; Monte, también del radicalismo, con el 11,5 por ciento; y Pergamino, gobernada por el PRO, con una mejora del 11 por ciento.

Cómo se reparten los fondos de coparticipación provincial en Buenos Aires

La coparticipación provincial a los municipios bonaerenses cayó un 9,5 por ciento en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026. Se giraron 1,32 billones de pesos, frente a 1,46 billones del mismo período de 2025 ajustados por inflación. Esta baja se debió principalmente a la menor recaudación de recursos tributarios provinciales, producto del recorte de transferencias nacionales bajo la gestión de Javier Milei y la caída general de la actividad económica, que impactó en los ingresos coparticipables de la Provincia.

El gobierno provincial compensó parte de la caída en coparticipación con aumentos en otros fondos. El Fondo de Financiamiento Educativo creció 112 por ciento y la Descentralización Tributaria, un 53,7 por ciento. Sin embargo, estos cambios no alcanzaron para evitar las pérdidas en los 52 distritos mencionados.

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La distribución de la coparticipación y el Fondo de Financiamiento Educativo se realiza según el Coeficiente Único de Distribución, un indicador compuesto que combina población, superficie, recaudación per cápita, establecimientos de salud y servicios sociales. Cualquier modificación en estos parámetros afecta a los montos que recibe cada distrito. Como la suma a repartir es fija, lo que se asigna a un municipio afecta directametn a lo que reciben los demás.

Los intendentes reclaman una revisión del CUD. Argumentan que algunos componentes admiten ajustes discrecionales que influyen en la distribución final de los recursos, y que hay componentes que pueden ser "dibujados" por los municipios, como el número de camas en un centro de salud.

Otros recursos como el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, el de Inclusión Social, la Asistencia del Tesoro Provincial (ATP) o parte del nuevo FEFIM se giran por fuera del CUD o combinan CUD con asignaciones discrecionales. Esto crea aún más suspicacias en torno a cómo se reparten.