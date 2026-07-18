Alivio en Merlo: apareció la adolescente de 16 años que era buscada desde el miércoles

Una adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el miércoles 16 de julio en la localidad bonaerense de Merlo fue encontrada este sábado "sana y salva", según confirmó su padre, poniendo fin a esa incertidumbre y además cerrando de manera exitosa el enorme operativo de búsqueda que había movilizado a familiares, vecinos y usuarios de redes sociales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Néstor, padre de la menor identificada por sus iniciales L.A.M., informó que la joven fue hallada durante la noche del viernes y madrugada del sábado en buen estado de salud. “Está sana y salva”, confirmaron desde la familia y el episodio pasó entonces a quedar como un mal recuerdo, por la tensión vivida..

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La adolescente era buscada desde el 16 de julio, cuando se radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Merlo 1ª. A partir de ese momento, su entorno inició una campaña de difusión en redes sociales con el objetivo de ampliar la búsqueda y obtener información que permitiera localizarla.

Uno de los elementos clave de la investigación fueron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la estación del tren Sarmiento, donde la joven había sido vista por última vez. En las fotografías difundidas se la observaba caminando por las escaleras de la estación.

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Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un pantalón de jean celeste, un buzo gris con capucha, un camperón negro, zapatillas Nike grises y blancas y llevaba una mochila gris.

Durante los días en que permaneció desaparecida, su padre compartió reiteradamente las imágenes de la joven y de las cámaras de seguridad en distintas publicaciones de redes sociales, además de solicitar la colaboración de la comunidad para obtener datos sobre sus posibles movimientos.

Con la confirmación de que la adolescente fue encontrada en buen estado de salud, la búsqueda llegó a su fin, llevando tranquilidad a su familia tras varios días de intensa preocupación.