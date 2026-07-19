Insaurralde solicita cerrar el caso en su contra por enriquecimiento ilícito usando como argumento un préstamo de Cirio

Los abogados de Martín Insaurralde tratan de cerrar la causa contra el exintendente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que está en manos del juzgado federal de Lomas de Zamora.

Según Clarín, a través de una interpretación de la pericia contable que se sumó la semana pasada al expediente, los letrados Fernando Pinto y Nicolás Maciel le pidieron al juez Luis Armella que archive el caso considerando que el informe demostraría que el exmarido de Jésica Cirio puede justificar su crecimiento patrimonial.

Sin embargo, el fiscal federal Sergio Mola no comparte esa idea y afirma que la pericia no aclaró las dudas que dieron comienzo a esta investigación; para el magistrado ocurre exactamente lo opuesto: la pericia muestra inconsistencias en el patrimonio del exjefe de Gabinete que exigen nuevas medidas de prueba antes de que se pueda resolver tanto la situación procesal de Insaurralde como la de Cirio.

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Por ejemplo, una de las tareas que faltaría realizar es sumar al expediente la grabación donde se ve a la exconductora de Telefe mostrando grandes fajos de dólares en un vestidor que, de acuerdo a la teoría que maneja la fiscalía, pertenecería a la vivienda de San Vicente que se le atribuye al exintendente.

La interpretación que presentaron los abogados de Insaurralde es la primera contestación formal a las pericias realizadas por los expertos de la Corte Suprema y los consultores de las partes.

Según el escrito al que tuvo acceso exclusivo Clarín, los letrados del exjefe de Gabinete afirman que el informe deshabilita la teoría de lavado de dinero, reduciendo el presunto desfasaje patrimonial a “apenas 19,8 millones de pesos distribuidos a lo largo de quince años de análisis”.

De acuerdo a esta lectura, ese faltante aparece cuando se estudia, de forma aislada, el patrimonio del exintendente, pero, si se evalúa la economía de la pareja, los ingresos declarados por la exconductora de “La Peña de Morfi” explican todo.

Según los letrados, la pericia pudo reconstruir los ingresos de Insaurralde entre los años 2003 y 2023 y los de su exmujer desde el 2014. De acuerdo a estos números, Insaurralde recibió un sueldo por sus cargos públicos que están registrados, pero, además, Cirio le dio, en enero de 2023, 250.000 dólares y 2 millones de pesos.

Los letrados afirman que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2023, la exdiva de Telefe recibió más de 700.000 dólares de Zumba Fitness LLC de Miami a través de transferencias internacionales debidamente registradas por el Banco Central y acreditadas en el Banco Galicia; además, la joven ganaba dinero adicional en Argentina por su trabajo en diferentes actividades artísticas y empresariales.

La defensa de Insaurralde también afirmó que la adquisición del departamento de la calle Ortega y Gasset, en Las Cañitas, “quedó respaldada” por la venta previa de dos inmuebles comprados por Cirio antes de casarse con Insaurralde.

La fiscalía opina lo contrario. Según el medio antes citado, Mola considera que hay importantes puntos sin aclarar y, por ese motivo, antes de archivar el caso, considera fundamental terminar el proceso de producción de pruebas que todavía siguen pendientes de resolución.

Los abogados de Insaurralde también analizaron el episodio que involucra a la modelo Sofía Clerici y afirman que los peritos no hallaron pruebas que demuestren que el exintendente le entregó dinero a la mediática ni vínculos que permitan conectarlo con el más de medio millón de dólares encontrados en el allanamiento que realizaron en la vivienda de la joven influencer.

También remarcaron que Clerici, en su declaración ante la Justicia, dijo que los pagos y regalos que recibió por su trabajo como “acompañante de viajes” no entraban en ningún régimen impositivo, por ese motivo, no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

Otro detalle es que, durante el peritaje se identificaron 161 tramos aéreos que involucran a Insaurralde, Cirio y viajes que hicieron juntos, pero, en más de la tercera parte de esos vuelos, no pudo establecerse su costo por falta de documentación.

Los abogados afirman que una gran parte de estos viajes fueron pagados por terceros, citando documentación que se sumó al expediente donde aparecen desembolsos realizados por Zumba Fitness para vuelos relacionados con el trabajo de Cirio y desembolsos que se atribuyen a Armando J. Ríos SA, concesionaria de la tradicional marca alemana de autos de alta gama Mercedes-Benz.

Sobre el viaje a Marbella de Insaurralde con Clerici que provocó el famoso “Yategate”, los abogados del exintendente aseguran que los gastos fueron pagados por Forest Travel Agency y por MTC Group SA, pero el fiscal Mola envió un exhorto a Estados Unidos para definir, sin margen de dudas, quién desembolsó ese dinero.

Los peritos también chequearon la fiesta de casamiento entre el exintendente y Cirio realizada en noviembre de 2014. De acuerdo a la documentación que aportó el organizador de la celebración, Guido Gawianski, el costo total del evento fue de 693.088 pesos, unos 90.000 dólares, en ese momento.

Se le atribuyó una parte de ese pago a Insaurralde, a través de las facturas que abonó en concepto de seguridad, ambientación y diferentes servicios, mientras que el resto lo habría pagado Cirio.

Las inconsistencias encontradas por los peritos en el caso Cirio-Insaurralde

Además de reconstruir los ingresos y egresos, los peritos encontraron, según Clarín, inconsistencias que podrían tener gran importancia en la causa, por ejemplo, omisiones en declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Según los expertos, estas inconsistencias los forzaron a realizar ajustes técnicos al momento de hacer la reconstrucción patrimonial.

Por ejemplo, un detalle que se sumó al expediente es que no se pudo reconstruir de manera completa el movimiento de dinero vinculado a diferentes períodos, porque los sueldos cobrados por Insaurralde entre 2010 y 2013, y luego entre 2015 y 2016, no fueron acreditados en entidades bancarias.

La Municipalidad de Lomas de Zamora justificó esas ausencias diciendo que, en esa época, los salarios eran pagados en efectivo cuando no se cobraban a través de bancos.

Sobre el préstamo de 250.000 dólares presuntamente realizado por Cirio a su expareja, los peritos comprobaron que la exconductora de Telefe declaró, al cierre del año 2022, efectivo, plazos fijos, depósitos en dólares, y activos por una cantidad suficiente para respaldar esa clase de intercambio.