Martín Insaurralde vio el partido de Argentina con el hermano de un juez que intervino en la causa Yategate

Martín Insaurralde quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un video en el que aparece viendo el partido de la Selección argentina frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, junto a un grupo de empresarios, entre ellos el hermano de un juez que intervino en la causa conocida como “Yategate”.

La persona identificada en las imágenes es Ricardo “Ricky” Lemos Arias, empresario platense vinculado al rubro del entretenimiento nocturno y hermano de Roberto Lemos Arias, integrante de la Cámara Federal de La Plata, quien tuvo participación en distintas etapas del expediente que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense.

Según pudo reconstruir Clarín a partir de fuentes que conocen a los asistentes al encuentro, la reunión se realizó en la casa del empresario Rodrigo Fernández Prieto y contó también con la presencia del financista Juan Nápoli, además de otros representantes del mundo empresarial.

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El vínculo entre Lemos Arias y el juez que intervino en el Yategate

Roberto Lemos Arias, camarista federal de La Plata, intervino en el expediente del Yategate cuando subrogó la Sala III de la Cámara Federal platense. Durante ese período, según fuentes judiciales, tomó decisiones que resultaron desfavorables para los intereses de Insaurralde.

Una de esas resoluciones fue la que dispuso en 2023 la inhibición general de bienes del exintendente de Lomas de Zamora y de Sofía Clerici, en el marco de la investigación judicial.

Desde el entorno del magistrado señalaron que actualmente ya no participa en esa sala debido a la designación de otro camarista. Además, aseguraron que el juez no mantiene un vínculo personal con Insaurralde y que desconoce una posible relación de amistad entre su hermano y el dirigente político.

El video que generó repercusión

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a Insaurralde en un living junto a varias personas mientras mira el partido de la Selección. El exfuncionario aparece con una remera negra, fumando un habano y acompañando los cánticos de aliento durante el encuentro.

Qué dijo Juan Nápoli tras ser filmado junto a Martín Insaurralde

A pocos metros se encuentra Ricardo Lemos Arias, sentado en un sillón y vestido con la camiseta argentina número 10. Junto a él también aparece Marcelo “Mini” Vázquez, empresario relacionado con la actividad nocturna porteña.

El video fue difundido inicialmente por el periodista Gustavo Méndez, quien contó que recibió una alerta mientras se disputaba el partido y logró capturar las imágenes antes de que fueran eliminadas de las redes sociales.

La presencia de empresarios y la explicación de Juan Nápoli

Entre los asistentes también estuvo Juan Nápoli, empresario financiero y excandidato a senador por La Libertad Avanza en 2023. Luego de la viralización del video, negó tener una relación personal con Insaurralde.

“Fui a un cumpleaños y alguien viralizó las imágenes. No lo conozco ni soy amigo de él”, afirmó Nápoli en declaraciones públicas.

El encuentro tuvo como anfitrión a Rodrigo Fernández Prieto, empresario del sector inmobiliario y con vínculos históricos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). También participaron familiares del dueño de casa y otras personas vinculadas al ámbito empresarial.

La causa Yategate que involucra a Insaurralde

La causa judicial contra Insaurralde comenzó en octubre de 2023, luego de que se conociera el viaje que realizó a Marbella junto a Sofía Clerici en el yate “Bandido”, durante la campaña electoral de ese año.

Las imágenes del viaje, en las que aparecieron botellas de champagne y objetos de lujo, generaron una fuerte repercusión política y derivaron en la renuncia de Insaurralde como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La vida oculta de Insaurralde: abogados, ex parejas y juicios

La investigación judicial determinó que el viaje habría tenido un costo superior a los 41 mil euros y 8 mil dólares, entre pasajes, alojamiento y alquiler de la embarcación.

El expediente también incorporó posteriormente videos vinculados a Jesica Cirio, expareja de Insaurralde, en los que aparece mostrando grandes cantidades de dinero en dólares. A partir de esa situación se realizaron allanamientos y nuevas medidas judiciales dentro de la investigación.

LB