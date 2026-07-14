El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la causa conocida como “Yategate”, en la que el exintendente de Lomas de Zamora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A través de sus abogados, el exfuncionario había acusado al fiscal de actuar con falta de objetividad y de tener un supuesto “ensañamiento” en el expediente.

Su resolución considera que los argumentos presentados por los abogados de Insaurralde no alcanzaban para justificar una medida de esa gravedad. “El planteo de la defensa, sobre la base de los motivos y circunstancias alegados, junto con los elementos aportados como prueba, no alcanzan para satisfacer el estándar exigido para la adopción de una medida de la gravedad que entraña la solicitada”, sostuvo el magistrado.

A saber, la defensa del exjefe de Gabinete bonaerense había cuestionado la actuación de Mola luego de que el fiscal solicitara su indagatoria y también pidiera su detención, junto con la de su exesposa Jesica Cirio, tras la incorporación a la causa de nuevos elementos vinculados con imágenes en las que aparecen grandes sumas de dinero en dólares. El pedido de arresto finalmente fue rechazado por el juez Armella, quien optó por imponer otras medidas restrictivas.

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El fiscal federal Sergio Mola rechazó los cuestionamientos de la defensa de Martín Insaurralde

En tanto, los abogados del exdirigente peronista sostuvieron que el fiscal perdió la “objetividad funcional” y señalaron una supuesta actuación desproporcionada durante la investigación. Además, denunciaron una presunta reiteración de filtraciones a la prensa y cuestionaron que Mola haya impulsado medidas que, según su criterio, excedían las necesidades del expediente.

La causa se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje de lujo

Este es el tercer intento de la defensa de Insaurralde para apartar al fiscal de la investigación. Mola, por su parte, rechazó los cuestionamientos y pidió que la recusación fuera desestimada al considerar que no existían razones legales para separarlo del caso.

Sostuvo también que las medidas solicitadas estuvieron dentro de sus facultades y que su intervención respondió al avance de una investigación sobre posibles delitos contra la administración pública. También advirtió que el planteo de la defensa podía afectar el normal desarrollo del proceso.

Qué investiga la causa Yategate

La causa se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje de lujo por Marbella, España. Al momento, Insaurralde era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof y renunció al cargo en medio del impacto político del escándalo, a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Aquel viaje fue realizado a bordo del yate “Bandido”, donde se difundieron fotografías y videos de la pareja con champagne y elementos de lujo. La Justicia comenzó a investigar si los bienes y gastos exhibidos tenían relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario y si existieron maniobras de lavado de dinero.

Sofía Clerici, la modelo que quedó involucrada en la causa Yategate

Prohíben la salida del país de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

Dicha investigación quedó centrada en dos delitos principales: enriquecimiento ilícito, que busca determinar si un funcionario incrementó su patrimonio de manera injustificada, y lavado de activos, que apunta a establecer si se intentó ocultar o dar apariencia legal al origen de fondos presuntamente ilícitos.

Los videos con dólares que reactivaron la investigación

El expediente volvió a tomar impulso luego de la difusión de videos en los que Jesica Cirio aparece mostrando fajos de dólares guardados en cajas, cajones, bolsas y una valija dentro de un vestidor. La Justicia intenta establecer dónde fueron grabadas esas imágenes y si corresponden a la vivienda que la pareja compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente o al departamento de Cirio en Belgrano.

A partir de ese material, el fiscal Mola pidió avanzar con medidas contra Insaurralde y Cirio al considerar que existían elementos para profundizar la investigación sobre el origen de esos fondos. También solicitó la declaración de familiares del exfuncionario bajo la sospecha de que algunos podrían haber funcionado como testaferros.

Cirio, por su parte, sostuvo que los videos fueron obtenidos mediante una vulneración de sus archivos personales y denunció supuestas maniobras de extorsión. También afirmó que las imágenes podrían haber sufrido manipulaciones digitales.

Las imágenes de fajos de dólares que reactivaron la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio

MV