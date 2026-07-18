El inesperado mensaje de Leo Messi faltando pocas horas para la gran final frente a España

En la previa a la gran final contra España, Leo Messi compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. El jugador comenzó remarcando: “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”.

Y sumó: “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

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En ese punto, aclaró: “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.

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